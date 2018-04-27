Подбираем бесплатные аналоги inDesign

Adobe InDesign — это мощнейшее программное решение, созданное для профессиональной издательской верстки. Помимо всех плюсов оно, как и многие другие детища корпорации Adobe, отличается немалой ценой и не каждому по карману. Ближайшим конкурентом этой программы традиционно считается QuarkXPress, который также является не просто платным, а достаточно дорогим решением. Тем не менее, если денег на лицензию нет, а верстать надо, существуют весьма неплохие альтернативные варианты — бесплатные или условно бесплатные. О них и поговорим.

Настоящая InDesign-альтернатива Зайдем сразу с козыря: расскажем о программе Scribus, которая является настоящей альтернативой Adobe InDesign. Данное решение выпускается как для Windows, так и для Mac OS X.

Распространяемая по лицензии GNU, программа Scribus не только является бесплатной, но и постоянно совершенствуется и улучшается. В настоящее время она абсолютно пригодна для профессионального использования.

Scribus обладает широкими возможностями. Если вы владеете хотя бы небольшими знаниями в области программирования, то можете писать небольшие скрипты, верстать, определять цветовые схемы (в разделе «Color management»), в общем, делать все то же, что и с помощью проприетарных инструментов.

Пользовательский интерфейс здесь наглядный и гибкий: настройки отображения и панели инструментов можно скорректировать в соответствии с личными предпочтениями, чтобы таким образом оптимизировать рабочий процесс.

Как минимум по одному пункту Scribus в сравнении с дорогой Adobe InDesign имеет даже преимущество: данное решение предлагает быстро применимые шаблоны для нескольких видов фальцовки. В InDesign такой возможности нет.

LucidPress — онлайн-верстка с ограничениями Если верстать вам нужно лишь изредка, можно воспользоваться, к примеру, LucidPress.

Для этого не нужно скачивать и устанавливать на компьютер никаких программ, все делается в режиме онлайн.

Простота эксплуатации экономит время на ознакомление, которое, как правило, требуется в случае с серьезными профессиональными программами.

Минус, однако, в том, что бесплатные возможности весьма ограничены. Так, каждый из оформляемых документов может содержать максимум 3 страницы. Кроме того, объем занимаемого на сервере дискового пространства рубится по достижении 25 Мбайт.

Тем не менее, чтобы просто попробовать свои силы в верстке или, например, создать приглашение на мероприятие, такой способ вполне может сгодиться. С другой стороны, одной из самых больших проблем безопасности при онлайн-верстке является сохранность идеи. По этой причине для профессионального использования LucidPress существует и в платной версии.

VivaDesigner: урезанная версия На крайний случай, есть еще и VivaDesigner в бесплатной версии Free Edition, причем на выбор — для Windows, Mac OS X или Linux. Версию Free Edition VivaDesigner можно использовать как для личных, так и для профессиональных целей.

Данная версия является бесплатной, но, разумеется, имеет некоторые ограничения возможностей. Впрочем, и полной версии за InDesign не угнаться. Хотя, конечно, в плане функций программа кое на что все-таки способна. Самое большое преимущество заключается в интуитивной простоте эксплуатации: с одной стороны, любой пользователь InDesign сразу разберется, что здесь к чему, а с другой — программа предлагает возможность ограничивать редактирование документов. Управление настолько простое, что с программой сможет без проблем работать любой дилетант в области верстки.

VivaDesigner совместима с Adobe InDesign, MS-Word и MS-Excel. В платной версии можно даже создавать и сохранять документы в формате InDesign. Если вам нужно работать с макетами и на iPad, попробуйте бесплатную мобильную версию Quark, которая называется «Quark DesignPad».