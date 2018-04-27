В Пензе выбрали перевозчика на маршрут №30

В областном центре подвели итоги открытого конкурса на право перевозок по муниципальному маршруту №30 «Арбековская Застава — Аэропорт». Победителем был признан единственный участник — ООО «Меркурий-авто-6». Об этом в минувший четверг, 26 апреля, сообщила пресс-служба администрации Пензы

В мэрии уточнили, что перевозчик начнет обслуживать городской маршрут №30 со 2 мая. По нему будут курсировать 12 автобусов большого класса. Расписание автобусов №30 уже утверждено:

— отправление от конечной остановки «Арбековская застава»: 6:01, 6:13, 6:23, 6:38, 6:50, 7:04, 7:16, 7:28, 7:41, 7:54, 8:06, 8:31, 8:43, 8:56, 9:08, 9:20, 9:34, 9:46, 9:58, 10:11, 10:24, 10:36, 11:01, 11:13, 11:26, 11:38, 11:50, 12:04, 12:16, 12:58, 13:11, 13,24, 13:36, 14:01, 14:13, 14:26, 14:38, 14:50, 15:04, 15:16, 15:28, 15:41, 15:54, 16:06, 16:31, 16:43, 16:56, 17:08, 17:20, 17:34, 17:46, 17:58, 18:11, 18:24, 19:06, 19:01, 19:13, 19:26, 19:38, 19:50, 20:04, 20:16, 20:28, 20:41, 20:54, 21:06;

— отправление от конечной остановки «Аэропорт»: 6:13, 6:26, 6:39, 6:51, 7:16, 7:28, 7:41, 7:53, 8:05, 8:19, 8:31, 8:43, 8:56, 9:09, 9:21, 9:46, 9:58, 10:11, 10:23, 10:35, 10:49, 11:01, 11:13, 11:26, 11:39, 11:51, 12:46, 12:58, 13:11, 13:23, 13:35, 13:49, 14:01, 14:13, 14:26, 14:34, 14:51, 15:16, 15:28, 15:41, 15:53, 16:05, 16:19, 16:31, 16:43, 16:56, 17:09, 17:21, 17:46, 17:58, 18:11, 18:23, 18:35, 18:49, 19:01, 19:13, 19:26, 19:39, 19:51.