Ещё
Обзор прессы: московская скорая помощь — самая быстрая в Европе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обзор прессы: московская скорая помощь — самая быстрая в Европе 

Мир24 1 час назад
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в пятницу, 27 апреля.
Московская скорая помощь — самая быстрая в Европе. Для сравнения: в Лондоне карета доезжает до места, где произошло ДТП, в среднем за 9 минут, а в Москве — за 8. Об этом пишет «Российская газета».
Почти каждый третий школьный учебник, издаваемый в России, ничему хорошему не научит. Такой вердикт Минобрнауки озвучила газета «Труд». В ведомстве проверили 1117 изданий, забраковали 336. Их не включат в федеральный перечень учебников. В свою очередь, в издательствах, где выпустили забракованные пособия, мнение экспертов считают предвзятым. Совместное завещание могут разрешить составлять супругам в России пишет издание «Аргументы и Факты». Такое новшество обсудили в Госдуме. В документе можно будет распределить доли наследства. Тогда среди претендующих на него родственников, по мнению авторов проекта, конфликтов станет заметно меньше. Больше 400 тысяч человек посетят Санкт-Петербург во время ЧМ-2018, подсчитала «Вечерняя Москва». Это почти десятая часть населения города. Сообщается, что накануне мундиаля там ужесточат миграционные требования: с 26 мая по 25 июня на регистрацию будет отведен один день с момента прибытия.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
У России есть доказательства, что ролик «Белых касок» инсценировка Россия не допустит нового применения силы против Сирии Отставка правительства Кыргызстана: какие претензии были к премьеру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1704
В США предрекли смерть морской авиации России347
Ким Чен Ын назвал цель переговоров с Южной Кореей85
Госдеп составил список послушных стран280
Бузова опешила от хамства Распутиной52
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение