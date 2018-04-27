Обзор прессы: московская скорая помощь — самая быстрая в Европе

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в пятницу, 27 апреля.

Московская скорая помощь — самая быстрая в Европе. Для сравнения: в Лондоне карета доезжает до места, где произошло ДТП, в среднем за 9 минут, а в Москве — за 8. Об этом пишет « Российская газета ».

Почти каждый третий школьный учебник, издаваемый в России , ничему хорошему не научит. Такой вердикт Минобрнауки озвучила газета «Труд» . В ведомстве проверили 1117 изданий, забраковали 336. Их не включат в федеральный перечень учебников. В свою очередь, в издательствах, где выпустили забракованные пособия, мнение экспертов считают предвзятым. Совместное завещание могут разрешить составлять супругам в России пишет издание «Аргументы и Факты». Такое новшество обсудили в Госдуме . В документе можно будет распределить доли наследства. Тогда среди претендующих на него родственников, по мнению авторов проекта, конфликтов станет заметно меньше. Больше 400 тысяч человек посетят Санкт-Петербург во время ЧМ-2018, подсчитала «Вечерняя Москва». Это почти десятая часть населения города. Сообщается, что накануне мундиаля там ужесточат миграционные требования: с 26 мая по 25 июня на регистрацию будет отведен один день с момента прибытия.

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