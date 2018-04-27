Сверхтонкие искусственные хрусталики глаза впервые имплантированы в Нижнем Новгороде 

Об этом сообщает пресс-служба Приволжского медуниверситета.
Первая в Нижегородской области операция по имплантации сверхтонких искусственных хрусталиков глаза выполнена врачами-офтальмологами кафедры глазных болезней ПИМУ на базе офтальмологической клиники областной клинической больницы им. Семашко.
«Такие хрусталики можно устанавливать через разрезы чуть больше миллиметра, что ускоряет реабилитацию после операции по удалению катаракты и снимает целый ряд постоперационных ограничений. Сверхтонкие хрусталики совсем недавно сертифицированы в России, мы одни из первых, кто начал их имплантировать в нашей стране», — сообщил заведующий кафедрой глазных болезней ПИМУ доцент Игорь Сметанкин.
Фото: ПИМУ
Читайте нас на Яндекс. Новости