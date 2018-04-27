Кабмин одобрил изменения в конвенцию РФ и Швеции об избежании двойного налогообложения

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил изменения в российско-шведскую конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, расширяющие действие документа на налоги на имущество и капитал. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

Конвенция была подписана 15 июня 1993 года в Стокгольме

"Вносятся изменения в положения конвенции, регулирующие проведение компетентными органами обоих государств взаимосогласительных процедур по вопросу предоставления налогоплательщикам возможности обращения в компетентные органы любого из этих государств для возбуждения таких процедур", — говорится в пояснительной записке к документу. Кроме того, устанавливается правило определения резидента для лица, признанного постоянно пребывающим на территории обоих государств, компетентными органами.

Отмечается, что целью вносимых изменений является создание благоприятных условий для стимулирования взаимных инвестиций и более выгодного режима налогообложения для организаций, задействованных в российско-шведских отношениях.

Положения протокола, одобренного распоряжением премьер-министра РФ, отражают рекомендации Плана по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План BEPS).

В пояснительной записке подчеркивается, что после подписания протокол подлежит ратификации.