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Кабмин одобрил изменения в конвенцию РФ и Швеции об избежании двойного налогообложения
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Кабмин одобрил изменения в конвенцию РФ и Швеции об избежании двойного налогообложения 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил изменения в российско-шведскую конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, расширяющие действие документа на налоги на имущество и капитал. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина.
Конвенция была подписана 15 июня 1993 года в Стокгольме.
"Вносятся изменения в положения конвенции, регулирующие проведение компетентными органами обоих государств взаимосогласительных процедур по вопросу предоставления налогоплательщикам возможности обращения в компетентные органы любого из этих государств для возбуждения таких процедур", — говорится в пояснительной записке к документу. Кроме того, устанавливается правило определения резидента для лица, признанного постоянно пребывающим на территории обоих государств, компетентными органами.
Отмечается, что целью вносимых изменений является создание благоприятных условий для стимулирования взаимных инвестиций и более выгодного режима налогообложения для организаций, задействованных в российско-шведских отношениях.
Положения протокола, одобренного распоряжением премьер-министра РФ, отражают рекомендации Плана по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План BEPS).
В пояснительной записке подчеркивается, что после подписания протокол подлежит ратификации.
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