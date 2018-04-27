Вернется ли Кудрин во власть? Версии 

Работа в ЦСР — это путь к высоким должностям. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Но на вопрос о возможной работе в правительстве экс-министр отвечать отказался, зато рассказал, что недавно встречался с Дмитрием Медведевым.
Забыты ли разногласия Кудрина и Медведева, неизвестно. Но сейчас экс-министр признается, что несколько раз встречался с Дмитрием Анатольевичем. Последняя встреча, как пишет РБК, была 23 апреля, то есть ровно за две недели до инаугурации, после которой начнется формирование нового состава правительства. И, по словам Кудрина, он как раз представил свои предложения о структуре нового кабинета.
Интересно, что вслед за этим пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила: тему персонального состава правительства собеседники не затрагивали. О чем может свидетельствовать встреча?
Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ «Я думаю, сам факт этого обсуждения является подтверждением того, что Дмитрий Медведев пролонгирует свой статус премьер-министра. Теперь вероятность превышает 80% и даже 90%. Что касается господина Кудрина, то весьма высока вероятность, что он получит либо пост первого вице-премьера по проведению реформ с фактически прямым подчинением президенту, либо его команда получит несколько важных постов».
На днях телеканал «Дождь» сообщил, что пост первого вице-премьера может покинуть Игорь Шувалов. Источники «Ведомостей» тоже говорят, что такой вариант рассматривается. Игорь Иванович прокомментировал: куда президент его отправит работать, туда он и пойдет.
Кудрин от комментариев по поводу своей карьеры традиционно отказался, но должность первого вице-премьера выглядит логично. Он сейчас отвечает за социально-экономическое развитие России. В этой сфере скоро начнется большая реформа. Инвестиции в человеческий капитал, строительство инфраструктуры. Автор концепции — Центр стратегических разработок Кудрина. Помимо этого, он сам зампредседателя Экономического совета при президенте. Если все, о чем говорил Путин в недавнем послании, дойдет до указа, логично будет, что Кудрин и начнет претворять реформы в жизнь.
Игорь Юргенс президент Всероссийского союза страховщиков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей «Это означает, что основные маневры, предусмотренные в этой стратегии, бюджетный маневр и категорически необходимое увеличение расходов на здравоохранение, образование, науку и культуру — это все будет в каком-то смысле реализовано. Нельзя назначать заместителя председателя Экономического совета и просто два года работы, которые он поручал, проигнорировать».
По версии Bloomberg, на реформы потребуется 10 трлн рублей за несколько лет. Их надо где-то найти. Это в правительстве всегда вызывало споры. Кудрин на вопрос, какой он видит свою роль в реализации стратегии, снова отказался отвечать. Он когда-то уже писал стратегию-2010 вместе с Германом Грефом, который тогда руководил Центром стратегических разработок. Стратегия, как признал Греф, была выполнена на 40%. Зато те, кто работал в ЦСР, заняли высокие посты в правительстве. О чем сейчас в интервью «Интерфаксу» тонко напомнил Алексей Леонидович.