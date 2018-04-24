Почему Россия открыто нарушает санкции, введенные против Северной Кореи

13 апреля восемь сенаторов-республиканцев направили президенту Трампу письмо с призывом принять меры в связи с тем, что Россия нарушает международные санкции в отношении Северной Кореи . В письме упоминались утверждения о том, что Россия помогает Северной Корее поставлять в Сирию изделия, которые могут быть использованы в производстве химического оружия. И это нарушение — не единичный случай. Москва продолжает нелегально экспортировать нефть в Северную Корею и нанимать северокорейских гастарбайтеров для строительства объектов в Сибири.

Почему Россия игнорирует международное соглашение об изоляции Ким Чен Ына до тех пор, пока он не отменит ядерную программу в своей стране? Некоторые видные ученые, в том числе и эксперт по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Артем Лукин из Владивостока , утверждают, что причина — в желании Москвы сохранить свой исторический союз с Северной Кореей.

Может быть, но это еще не все. Согласно результатам моего исследования, нарушение санкций — составная часть более масштабной цели России, а именно оспаривать и ослаблять режимы санкций, введенных по инициативе США . На то есть две причины. Во-первых, у этих двух держав — совершенно разные взгляды на то, что представляет собой эффективная политика санкций. Во-вторых, противодействуя санкционной политике США в отношении Северной Кореи, президент России Владимир Путин хочет извлечь из этого политические выгоды.

Россия видит источник эффективности санкций совершенно не в том, в чем его видят США В ООН Россия последовательно голосует за санкции в отношении Пхеньяна , предлагаемые США. Но неофициальная политика Москвы в отношении этих санкций заметно отличается от политики Вашингтона. Соединенные Штаты часто рассматривают санкции как инструмент дипломатии принуждения и механизм ослабления политических основ режимов-изгоев. Россия же считает, что санкции должны использоваться только в качестве карательных мер в ответ на конкретные нарушения международного права и не должны приводить к полной экономической изоляции страны, в отношении которой эти санкции введены.

Кремлевские политики, такие как министр иностранных дел России Сергей Лавров , объясняют причины такого ограничительного подхода к санкциям против Северной Кореи. Чрезмерно жесткие карательные меры, утверждает Лавров, могут дестабилизировать Северную Корею, ослабив ее экономику, что заставит Пхеньян прибегнуть к воинственным действиям, таким как запуск ракеты, который КНДР осуществила 28 ноября. Россия, наоборот, считает, что сдержанность по отношению к Северной Корее убедит ее не портить отношения со своими соседями.

Именно поэтому Москва в рамках своего общего противодействия санкциям, введенным в отношении гражданских отраслей Северной Кореи, помогла Пхеньяну обойти санкции, связанные с нефтью. В начале 2017 года Россия выступила против предложенного Соединенными Штатами нефтяного эмбарго в отношении Северной Кореи, а в ООН, успешно взаимодействуя с Китаем , добилась того, чтобы эмбарго заменили более умеренными санкциями против нефтяной промышленности. Когда Соединенным Штатам удалось лоббировать принятие в декабре резолюции ООН о дальнейших ограничениях на доступ КНДР к иностранной нефти, Москва позаботилась о том, чтобы Северная Корея не была изолирована от глобальных энергетических рынков. Она обеспечила поставки в Пхеньян достаточного количества нефти, в результате чего цены на нефть в КНДР снизились на 60%.

Кроме того, именно поэтому Россия подвергает критике односторонние санкции, введенные правительством США против Северной Кореи. Например, Москва осудила и назвала «незаконными» санкции, введенные США против Северной Кореи 7 марта за использование газа VX нервно-паралитического действия для убийства Ким Чен Нама, брата Ким Чен Ына.

Россия продолжает пытаться помешать другим странам — особенно Южной Корее — принимать аналогичные односторонние санкции. Например, 4 сентября 2017 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился к России за помощью в урегулировании ядерного кризиса в Северной Корее. Ровно через день Путин заявил, что дальнейшие санкции будут «неэффективными». И когда Сеул отказался вводить новые санкции против Северной Кореи во время Олимпиады в Пхёнчхане, влиятельный эксперт по безопасности из Российской Академии Наук Георгий Толорая высоко оценил сдержанность Южной Кореи.

Путин укрепляет свою поддержку внутри страны

Путин не только прямо оспаривает предложения США о введении санкций. Он также не обращает внимания на то, что российские предприятия нарушают существующие санкции в отношении торговли с Северной Кореей или потворствует им. Власти России помогают использовать порт Находка в Восточной Сибири в качестве пункта отгрузки в Северную Корею. Это осуществляется в рамках заявленной Москвой программы по расширению торговых отношений России с 2010 по 2020 год в 10 раз.

Путин способствует нарушениям этих санкций, поскольку хочет добиться лояльности антизападных националистов в российских спецслужбах и внешнеполитических ведомствах — структурах, которые могут подорвать его власть.

Такая политика действует со времен распада Советского Союза в 1991 году. После войны в Персидском заливе 1991 года антизападные националисты в России резко выступили против практически полного эмбарго со стороны международного сообщества против Ирака во главе с Саддамом Хусейном. Эти националисты оказывали давление на российских политиков, чтобы те нарушали эмбарго, введенные США против других прокремлевских стран, таких как Югославия и Иран

Некоторые прозападные чиновники, например, тогдашний министр иностранных дел России Андрей Козырев , игнорировали эти влиятельные группировки и в целях улучшения отношений с Вашингтоном согласовывали действия Москвы с санкционной политикой США. Например, Козырев согласился с итогами голосования 1992 года о введении санкций против Ливии под руководством Муаммара Каддафи и поддержал эмбарго против Сербии во время Боснийской войны.

Антизападных националистов это возмущало, они считали, что это предательство в отношении давних российских союзников и недопустимый отказ от национальных интересов России, дискредитация часто повторявшихся Москвой заявлений о том, что она будет союзником в любой кризисной ситуации. Критика подействовала. В 1996 году тогдашний президент Борис Ельцин отправил Козырева в отставку.

По мере ухудшения отношений между США и Россией соглашаться с США становилось еще опаснее. В 2011 году Дмитрий Медведев , бывший президентом перед тем, как Путин вновь занял этот пост, подписал резолюцию ООН 1973 года, которая санкционировала проведение в 2011 году гуманитарной интервенции против Ливии Каддафи. Антизападные националисты подвергли Медведева резкой критике за его молчаливое согласие с военной интервенцией НАТО в Ливию и ограничили его влияние на принятие внешнеполитических решений после того, как в 2012 году Путин, выступавший против интервенции в Ливию, вернулся на пост президента.

Чтобы остаться у власти, Путину нужна лояльность этих антизападных группировок в Федеральной службе безопасности России (ФСБ) и в структурах военно-промышленного комплекса. И поэтому в своей санкционной политике в отношении Северной Кореи он учитывает мнения этих группировок.

Чтобы предупредить возражения внутри страны, Россия ввела против Северной Кореи карательные меры, обеспечить выполнение которых довольно сложно: например, к 2019 году она собирается, как требует Совбез ООН , выслать корейских гастарбайтеров. Эта политика позволяет Москве выглядеть так, будто она предпринимает действия против Северной Кореи, но фактически не принимать мер, которые наносят ущерб сибирским предприятиям и компаниям, использующим труд северокорейских гастарбайтеров, или которые значительно ограничивают доступ Северной Кореи к твердой валюте.

То, что Путин последовательно игнорирует международные санкции против Северной Кореи, позволяет сплотить вокруг его режима антизападных националистов, а также реализовывать на практике представление России об умеренных санкциях, которые, скорее всего, подтолкнут Ким Чен Ына в правильном направлении. Запад может готовиться к тому, что в обозримом будущем российские власти продолжат препятствовать полной изоляции Северной Кореи.