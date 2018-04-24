Почему Россия открыто нарушает санкции, введенные против Северной Кореи 

13 апреля восемь сенаторов-республиканцев направили президенту Трампу письмо с призывом принять меры в связи с тем, что Россия нарушает международные санкции в отношении Северной Кореи. В письме упоминались утверждения о том, что Россия помогает Северной Корее поставлять в Сирию изделия, которые могут быть использованы в производстве химического оружия. И это нарушение — не единичный случай. Москва продолжает нелегально экспортировать нефть в Северную Корею и нанимать северокорейских гастарбайтеров для строительства объектов в Сибири.
Почему Россия игнорирует международное соглашение об изоляции Ким Чен Ына до тех пор, пока он не отменит ядерную программу в своей стране? Некоторые видные ученые, в том числе и эксперт по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Артем Лукин из Владивостока, утверждают, что причина — в желании Москвы сохранить свой исторический союз с Северной Кореей.
Может быть, но это еще не все. Согласно результатам моего исследования, нарушение санкций — составная часть более масштабной цели России, а именно оспаривать и ослаблять режимы санкций, введенных по инициативе США. На то есть две причины. Во-первых, у этих двух держав — совершенно разные взгляды на то, что представляет собой эффективная политика санкций. Во-вторых, противодействуя санкционной политике США в отношении Северной Кореи, президент России Владимир Путин хочет извлечь из этого политические выгоды.
Россия видит источник эффективности санкций совершенно не в том, в чем его видят США В ООН Россия последовательно голосует за санкции в отношении Пхеньяна, предлагаемые США. Но неофициальная политика Москвы в отношении этих санкций заметно отличается от политики Вашингтона. Соединенные Штаты часто рассматривают санкции как инструмент дипломатии принуждения и механизм ослабления политических основ режимов-изгоев. Россия же считает, что санкции должны использоваться только в качестве карательных мер в ответ на конкретные нарушения международного права и не должны приводить к полной экономической изоляции страны, в отношении которой эти санкции введены.
Кремлевские политики, такие как министр иностранных дел России Сергей Лавров, объясняют причины такого ограничительного подхода к санкциям против Северной Кореи. Чрезмерно жесткие карательные меры, утверждает Лавров, могут дестабилизировать Северную Корею, ослабив ее экономику, что заставит Пхеньян прибегнуть к воинственным действиям, таким как запуск ракеты, который КНДР осуществила 28 ноября. Россия, наоборот, считает, что сдержанность по отношению к Северной Корее убедит ее не портить отношения со своими соседями.
Именно поэтому Москва в рамках своего общего противодействия санкциям, введенным в отношении гражданских отраслей Северной Кореи, помогла Пхеньяну обойти санкции, связанные с нефтью. В начале 2017 года Россия выступила против предложенного Соединенными Штатами нефтяного эмбарго в отношении Северной Кореи, а в ООН, успешно взаимодействуя с Китаем, добилась того, чтобы эмбарго заменили более умеренными санкциями против нефтяной промышленности. Когда Соединенным Штатам удалось лоббировать принятие в декабре резолюции ООН о дальнейших ограничениях на доступ КНДР к иностранной нефти, Москва позаботилась о том, чтобы Северная Корея не была изолирована от глобальных энергетических рынков. Она обеспечила поставки в Пхеньян достаточного количества нефти, в результате чего цены на нефть в КНДР снизились на 60%.
Кроме того, именно поэтому Россия подвергает критике односторонние санкции, введенные правительством США против Северной Кореи. Например, Москва осудила и назвала «незаконными» санкции, введенные США против Северной Кореи 7 марта за использование газа VX нервно-паралитического действия для убийства Ким Чен Нама, брата Ким Чен Ына.
Россия продолжает пытаться помешать другим странам — особенно Южной Корее — принимать аналогичные односторонние санкции. Например, 4 сентября 2017 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился к России за помощью в урегулировании ядерного кризиса в Северной Корее. Ровно через день Путин заявил, что дальнейшие санкции будут «неэффективными». И когда Сеул отказался вводить новые санкции против Северной Кореи во время Олимпиады в Пхёнчхане, влиятельный эксперт по безопасности из Российской Академии Наук Георгий Толорая высоко оценил сдержанность Южной Кореи.
Путин укрепляет свою поддержку внутри страны
Путин не только прямо оспаривает предложения США о введении санкций. Он также не обращает внимания на то, что российские предприятия нарушают существующие санкции в отношении торговли с Северной Кореей или потворствует им. Власти России помогают использовать порт Находка в Восточной Сибири в качестве пункта отгрузки в Северную Корею. Это осуществляется в рамках заявленной Москвой программы по расширению торговых отношений России с 2010 по 2020 год в 10 раз.
Путин способствует нарушениям этих санкций, поскольку хочет добиться лояльности антизападных националистов в российских спецслужбах и внешнеполитических ведомствах — структурах, которые могут подорвать его власть.
Такая политика действует со времен распада Советского Союза в 1991 году. После войны в Персидском заливе 1991 года антизападные националисты в России резко выступили против практически полного эмбарго со стороны международного сообщества против Ирака во главе с Саддамом Хусейном. Эти националисты оказывали давление на российских политиков, чтобы те нарушали эмбарго, введенные США против других прокремлевских стран, таких как Югославия и Иран.
Некоторые прозападные чиновники, например, тогдашний министр иностранных дел России Андрей Козырев, игнорировали эти влиятельные группировки и в целях улучшения отношений с Вашингтоном согласовывали действия Москвы с санкционной политикой США. Например, Козырев согласился с итогами голосования 1992 года о введении санкций против Ливии под руководством Муаммара Каддафи и поддержал эмбарго против Сербии во время Боснийской войны.
Антизападных националистов это возмущало, они считали, что это предательство в отношении давних российских союзников и недопустимый отказ от национальных интересов России, дискредитация часто повторявшихся Москвой заявлений о том, что она будет союзником в любой кризисной ситуации. Критика подействовала. В 1996 году тогдашний президент Борис Ельцин отправил Козырева в отставку.
По мере ухудшения отношений между США и Россией соглашаться с США становилось еще опаснее. В 2011 году Дмитрий Медведев, бывший президентом перед тем, как Путин вновь занял этот пост, подписал резолюцию ООН 1973 года, которая санкционировала проведение в 2011 году гуманитарной интервенции против Ливии Каддафи. Антизападные националисты подвергли Медведева резкой критике за его молчаливое согласие с военной интервенцией НАТО в Ливию и ограничили его влияние на принятие внешнеполитических решений после того, как в 2012 году Путин, выступавший против интервенции в Ливию, вернулся на пост президента.
Чтобы остаться у власти, Путину нужна лояльность этих антизападных группировок в Федеральной службе безопасности России (ФСБ) и в структурах военно-промышленного комплекса. И поэтому в своей санкционной политике в отношении Северной Кореи он учитывает мнения этих группировок.
Чтобы предупредить возражения внутри страны, Россия ввела против Северной Кореи карательные меры, обеспечить выполнение которых довольно сложно: например, к 2019 году она собирается, как требует Совбез ООН, выслать корейских гастарбайтеров. Эта политика позволяет Москве выглядеть так, будто она предпринимает действия против Северной Кореи, но фактически не принимать мер, которые наносят ущерб сибирским предприятиям и компаниям, использующим труд северокорейских гастарбайтеров, или которые значительно ограничивают доступ Северной Кореи к твердой валюте.
То, что Путин последовательно игнорирует международные санкции против Северной Кореи, позволяет сплотить вокруг его режима антизападных националистов, а также реализовывать на практике представление России об умеренных санкциях, которые, скорее всего, подтолкнут Ким Чен Ына в правильном направлении. Запад может готовиться к тому, что в обозримом будущем российские власти продолжат препятствовать полной изоляции Северной Кореи.