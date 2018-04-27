Ещё
На Алтай-Коксе прошел конкурс «Лучший работник по охране труда»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Алтай-Коксе прошел конкурс «Лучший работник по охране труда» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс «Лучший работник по охране труда», посвященный Всемирному дню охраны труда. Заводчане оказывали первую помощь «пострадавшему» и демонстрировали знания правил безопасности на производстве.
В конкурсе победил машинист углеподготовительного цеха Владимир Колыхалов. Второе место заняла слесарь цеха автоматизации Ольга Борыгина. Третье место — машинист теплоэлектроцентрали Олег Вавилов. Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами. Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.
«В Группе НЛМК 2018 год назван годом осознанной безопасности. Одна из главных задач конкурса — привлечь внимание к вопросам безопасности, показать, что важно не просто знать правила охраны труда, но и соблюдать, применять их в своей ежедневной работе», — отметил начальник управления охраны труда и промышленной безопасности Игорь Цепелев.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле нашли пропавшую 15-летнюю девушку В Барнауле изготовили первый кирпич для реставрации «Спички» 3,7 тыс. алтайских абонентов могут отключить от газоснабжения из-за долгов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1554
США отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи127
Госдеп составил список послушных стран154
В США предрекли смерть морской авиации России224
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство93
Видео
Опубликовано видео убийства главы движения «Ансар Алла»
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение