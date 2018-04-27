На Алтай-Коксе прошел конкурс «Лучший работник по охране труда» 

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс «Лучший работник по охране труда», посвященный Всемирному дню охраны труда. Заводчане оказывали первую помощь «пострадавшему» и демонстрировали знания правил безопасности на производстве.
В конкурсе победил машинист углеподготовительного цеха Владимир Колыхалов. Второе место заняла слесарь цеха автоматизации Ольга Борыгина. Третье место — машинист теплоэлектроцентрали Олег Вавилов. Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами. Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.
«В Группе НЛМК 2018 год назван годом осознанной безопасности. Одна из главных задач конкурса — привлечь внимание к вопросам безопасности, показать, что важно не просто знать правила охраны труда, но и соблюдать, применять их в своей ежедневной работе», — отметил начальник управления охраны труда и промышленной безопасности Игорь Цепелев.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.