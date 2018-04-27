На Алтай-Коксе прошел конкурс «Лучший работник по охране труда»

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс «Лучший работник по охране труда», посвященный Всемирному дню охраны труда. Заводчане оказывали первую помощь «пострадавшему» и демонстрировали знания правил безопасности на производстве.

В конкурсе победил машинист углеподготовительного цеха Владимир Колыхалов. Второе место заняла слесарь цеха автоматизации Ольга Борыгина. Третье место — машинист теплоэлектроцентрали Олег Вавилов . Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами. Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

«В Группе НЛМК 2018 год назван годом осознанной безопасности. Одна из главных задач конкурса — привлечь внимание к вопросам безопасности, показать, что важно не просто знать правила охраны труда, но и соблюдать, применять их в своей ежедневной работе», — отметил начальник управления охраны труда и промышленной безопасности Игорь Цепелев.

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