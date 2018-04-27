Простой способ прививки деревьев и кустарников — копулировка

Мы продолжаем знакомиться с различными способами прививок деревьев и кустарников. Первая часть была посвящена окулировке — прививке одиночной почкой. Сегодня переходим к другой разновидности прививок — черенком. И первый способ, с которым мы познакомимся, — копулировка.

Копулировка — самый популярный и удобный вариант для тонких подвоев

Это самый популярный и удобный вариант для тонких подвоев. А тонкие подвои — это то, с чем мы чаще всего имеем дело: молодые дички, которые хочется превратить в сортовые деревья; ягодные и декоративные кустарники; виноград и молодые ветки кроны плодовых деревьев, сортность которых мы хотим улучшить.

Специфика копулировки

Одновременно и достоинством, и сложностью копулировки является то, что она применяется только в случаях, когда оба участника операции — подвой и привой — одинакового диаметра. Подвоем может быть 1-2-летний дичок или такого же возраста веточка плодового дерева диаметром менее 1,5 см. Привой должен подбираться соответственно.

Достоинства метода

Название этот способ получил от латинского copulo, что переводится как соединяю. Характеристика совершенно точная, потому что вся суть метода сводится к простому соединению подвоя и черенка. В этой простоте — большой плюс. Ибо даже начинающий садовод вполне способен освоить технику такой прививки и подключиться к разведению новых сортов в своём саду. К тому же, с помощью копулировки из молодого дичка можно быстро получить плодовое деревце нужного сорта. И третьим большим достоинством копулировки можно назвать высокий процент приживаемости прививок.

Рекомендуемые сроки

Копулировку проводят весной, до распускания почек на подвое. К операции приступают, как только температура позволит работать на открытом воздухе. Первыми прививают косточковые породы. Известно, что прививка вишни и черешни даёт самые хорошие результаты, если сделана до начала сокодвижения. Наилучшее время для этого — конец марта-начало апреля. Семечковые породы прививают с начала апреля до середины июня. Залог успешной копулировки в том, чтобы провести операцию, когда подвой «просыпается», а привой (сортовой черенок), ещё находится в спящем состоянии. Этого можно достичь, если черенки были заготовлены в конце осени или в конце зимы-начале весны, когда побеги находились в состоянии полного покоя, и до момента прививки находились на холоде. Садоводы успешно применяют два вида копулировки — простую и улучшенную.

Простая копулировка

Она и правда простая по технологии. Суть её заключается в том, что на подвое и привое делаются одинаковой величины срезы, и эти срезы плотно прижимают друг к другу, чтобы они в месте соприкосновения срослись.

Простая копулировка, фото с сайта sadiba.com.ua Как это делается

Даже беглого взгляда на схему достаточно, чтобы понять технологию простой копулировки. Но тонкости есть даже в самых простых процедурах. Давайте акцентируем на них внимание пошагово.

Простая копулировка, фото с сайта moderngarden.ru Шаг 1: подготовка подвоя

На подвое (стволе или ветке) нужно выбрать гладкое, без дефектов коры (и хорошо бы даже без почек) место. Подвой протереть чистой влажной тканью. Это не мелочь — вспомним, как легко занести инфекцию в открытую рану, а мы будем как раз делать такую рану. Острым (копулировочным) ножом сделать косой ровный срез под острым углом (около 20-25°). Это нужно для того, чтобы площадь соприкосновения привоя и подвоя была достаточно большой, поэтому длина среза должна быть примерно в 3-5 раз больше, чем сам диаметр подвоя — 2,5-4 см (в зависимости от толщины подвоя). Срез нужно сделать одним движением (на себя). Тут без тренировки не обойтись, благо она по силам любому дачнику.

Шаг 2: подготовка привоя

На черенке сделать такой же по длине срез, как на подвое. Для этого сначала надо выбрать на черенке те 2-3-4 почки, которые «пойдут на прививку». Начинают срез на 1 см ниже первой нижней почки и делают его под тем же углом, что и на подвое… Затем над третьей почкой (или второй либо четвёртой по вашей задумке) на расстоянии около 2 мм черенок следует обрезать под углом 45° на почку (на рисунке видно, что срез идёт в сторону почки и чуть выше неё). Если вы процедуру среза уже выполняете уверенно, удобнее сначала выбрать на черенке 3 хорошо развитые почки, обрезать над верхней почкой, а рабочий срез сделать после этого.

Шаг 3: соединение привоя и подвоя

Приложить привой к подвою срезом так, чтобы получился единый побег. Если срезы сделаны правильно, то их поверхности практически полностью совпадут, и камбиальные слои привоя и подвоя плотно прижмутся друг к другу. А это — одно из важнейших условий правильного срастания.

Шаг 4: фиксация места прививки

Узкой полоской полиэтиленовой плёнки (5-10 мм) или специальной эластичной лентой нужно туго обмотать место прививки, плотно прижимая срезы подвоя и привоя друг к другу. Каждый виток ленты делают с перехлёстом. Вот здесь — «тонкое место» прививки: во время обматывания важно не сместить полоски соприкосновения камбия. Часто возникает вопрос: обматывать ли почку, которая располагается как раз в районе обмотки? Садоводы делают и так, и так. Для меня решающим оказался факт, что в старых советских изданиях по садоводству советуется почку оставлять открытой))

Шаг 5: защита прививки

Верхний срез черенка надо обязательно замазать садовым варом, чтобы верхняя почка не усыхала. Некоторые садоводы на первое время надевают на место прививки чистый полиэтиленовый или бумажный пакет или специальный колпачок, чтобы уменьшить испарение. Есть один нюанс, который надо иметь в виду: верхний срез черенка будет влажным, поэтому слой садового вара может просто соскользнуть (сдвинуться), пока вы проводите манипуляции. Эта мелочь способна сыграть роковую роль: верхняя, а иногда даже и следующая за ней почка могут не прорасти из-за высыхания. Поэтому лучше перестраховаться и лишний раз проверить. Теперь остаётся ждать результата. Если всё сделано правильно, через 2 недели почки должны тронуться в рост. Как видим, способ простой копулировки действительно несложен. Но есть у него один крупный недостаток: очень неудобно удерживать черенок на подвое и до, и во время обвязки, чтобы срезы не сдвигались. Наверное, поэтому и появилась необходимость в улучшенной копулировке.

Улучшенная копулировка

Этот способ отличается от простой копулировки тем, что на косых срезах привоя и подвоя делают расщепы-язычки, которые образуют своеобразный замочек, позволяющий привою плотно держаться в подвое.

Как это делается

Технология первых двух шагов совершенно такая же, как и при простой копулировке.

Шаг 1: подготовка подвоя

Подвой протереть чистой влажной тканью и сделать косой ровный срез под острым углом.

Шаг 2: подготовка привоя

На черенке сделать такой же по длине срез, как на подвое.

Подготовка подвоя и привоя

Шаг 3: нарезка язычков

Срез подвоя мысленно разделить на 3 равные части и, отступив одну треть от верхней части, сделать ножом продольный надрез по оси побега на глубину примерно 10-12 мм. То же самое сделать на срезе привоя.

Нарезка язычков

Шаг 4: соединение привоя и подвоя

Завести привой к подвою язычком за язычок так, чтобы они плотно держали друг друга язычковым замочком. Если диаметры подвоя и черенка немного не совпадают, язычки дают возможность сдвинуть привой так, чтобы у них с подвоем хотя бы одна сторона камбиального слоя совпала.

Соединение привоя и подвоя

Шаг 5: фиксация места прививки

Так же, как и при простой копулировке, полиэтиленовой или специальной эластичной лентой нужно туго обмотать место прививки, плотно прижимая срезы подвоя и привоя друг к другу. Каждый виток ленты также делают с перехлёстом.

Фиксация места прививки

Шаг 6: защита прививки

Верхний срез черенка замазывают садовым варом или пластилином. Надевают на зафиксированный участок чистый полиэтиленовый пакет, завязав ниже прививки. Сравнивая способы простой и улучшенной копулировки, поневоле приходишь к выводу, что два незатейливых надреза существенно облегчают процедуру. К тому же плоские язычки намного увеличивают площадь соприкосновения привоя и подвоя. А значит — и шансов на удачу становится больше. В следующем видео — мастер-класс по прививке на яблоне способом улучшенной копулировки. Его проводит Людмила Михайловна Сулименко (Нижегородский ГУ им. Н. И. Лобачевского)

Ну вот мы и познакомились ещё с двумя способами прививки плодовых деревьев. Можно приступать к выработке практических навыков. И начать нужно с подготовки инструментов и материалов.

Инструменты и материалы для прививки

Что нам понадобится, чтобы выполнить прививку:

острый нож. Желательно приобрести специальный копулировочный (окулировочный);

Прививочный нож садовый секатор;

Садовый секатор

полиэтиленовая или специальная лента для прививок. Садоводы советуют нарезать пакеты для мусора полосками в 1 см; можно пользоваться и аптечной плёнкой для компрессов;

Лента прививочная, фото с сайта youtube.com садовый вар (или даже просто пластилин);

пакеты полиэтиленовые новые;

чистая ткань для протирания побегов и рук;

брусок для заточки ножа.

И уже сегодня можно потренироваться делать срезы и язычки на том материале, который наверняка есть прямо за воротами вашего дома. Удачи всем в начинаниях. Всё у вас получится! А в следующей статье мы поговорим об остальных способах прививки черенками.