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Пропавшую на Алтае 15-летнюю девушку нашли живой в Барнауле
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Пропавшую на Алтае 15-летнюю девушку нашли живой в Барнауле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пропавшая на Алтае 15-летняя девушка найдена в Барнауле, она жива и здорова, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Ранее сообщалось, что следователи Алтайского края разыскивают девочку, пропавшую в селе Алтайское.
По данным следствия, несовершеннолетняя 3 апреля ушла из дома в селе Алтайское Алтайского района.
"Благодаря профессиональным слаженным действиям следователей-криминалистов и оперативных сотрудников полиции место пребывания девочки было установлено в городе Барнауле. Она жива и здорова, в настоящее время возвращена родителям", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в ходе проверки будут приняты профилактические меры, направленные на устранение причин и условий неоднократного ухода несовершеннолетней.
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