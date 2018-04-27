Пропавшую на Алтае 15-летнюю девушку нашли живой в Барнауле

Ранее сообщалось, что следователи Алтайского края разыскивают девочку, пропавшую в селе Алтайское.

По данным следствия, несовершеннолетняя 3 апреля ушла из дома в селе Алтайское Алтайского района.

"Благодаря профессиональным слаженным действиям следователей-криминалистов и оперативных сотрудников полиции место пребывания девочки было установлено в городе Барнауле. Она жива и здорова, в настоящее время возвращена родителям", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе проверки будут приняты профилактические меры, направленные на устранение причин и условий неоднократного ухода несовершеннолетней.