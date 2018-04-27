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«Известия»: в РФ могут снизить госпошлины вдвое при оформлении электронных документов
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«Известия»: в РФ могут снизить госпошлины вдвое при оформлении электронных документов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ разработала законопроект, согласно которому россияне, готовые отказаться от бумажных справок или выписок в пользу электронных версий документов, смогут получить скидку в 50% на госпошлину. Об этом пишет в пятницу газета «Известия».
Как рассказали изданию в Минкомсвязи, «скидку 50% на госпошлины предлагается предоставить гражданам, согласным получить справку или выписку только в электронном виде». Для получения скидки также необходимо заказать документ через портал госуслуг или связанные с ним единой системой идентификации сайты и через него же оплатить госпошлину.
Те, кто выполнит последние два пункта, и сегодня могут получить скидку, но только 30% (коэффициент 0,7). Эта норма временная, она действует с 1 января 2017 года до 1 января 2019-го, напомнили в ведомстве. В Минкомсвязи предлагают сохранить эту скидку «и предусмотреть новый коэффициент 0,5».
Разработка законопроекта о сокращении размеров госпошлин предусмотрена планом законопроектной деятельности правительства РФ на этот год. Изменения предполагается внести в главу 25.3 Налогового кодекса. Документ должен быть представлен в правительство в августе и внесен в Госдуму в октябре.
По данным Минкомсвязи, количество зарегистрированных пользователей по итогам 2017 года составило 65 млн человек. В 2017 году через портал было оказано 1,3 млрд госуслуг, что в три раза больше, чем годом ранее. Также в 2017 году в четыре раза вырос объем платежей, совершенных пользователями портала госуслуг, он составил 30,3 млрд рублей.
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