«Известия»: в РФ могут снизить госпошлины вдвое при оформлении электронных документов

Как рассказали изданию в Минкомсвязи, «скидку 50% на госпошлины предлагается предоставить гражданам, согласным получить справку или выписку только в электронном виде». Для получения скидки также необходимо заказать документ через портал госуслуг или связанные с ним единой системой идентификации сайты и через него же оплатить госпошлину.

Те, кто выполнит последние два пункта, и сегодня могут получить скидку, но только 30% (коэффициент 0,7). Эта норма временная, она действует с 1 января 2017 года до 1 января 2019-го, напомнили в ведомстве. В Минкомсвязи предлагают сохранить эту скидку «и предусмотреть новый коэффициент 0,5».

Разработка законопроекта о сокращении размеров госпошлин предусмотрена планом законопроектной деятельности правительства РФ на этот год. Изменения предполагается внести в главу 25.3 Налогового кодекса. Документ должен быть представлен в правительство в августе и внесен в Госдуму в октябре.

По данным Минкомсвязи, количество зарегистрированных пользователей по итогам 2017 года составило 65 млн человек. В 2017 году через портал было оказано 1,3 млрд госуслуг, что в три раза больше, чем годом ранее. Также в 2017 году в четыре раза вырос объем платежей, совершенных пользователями портала госуслуг, он составил 30,3 млрд рублей.