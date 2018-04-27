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Новосибирские добровольцы начали активные поиски пропавшей в лесу сибирячки
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Новосибирские добровольцы начали активные поиски пропавшей в лесу сибирячки 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» приступили к поискам 34-летней Ирины Плотниковой, которая пропала в городе Болотное Новосибирской области.
Больше десяти человек готовятся к выходу в лес для поисков пропавшей.
«Сейчас у наших людей на месте есть как городские, так и лесные задачи по поиску. Работу очень осложняет погода и заболоченная местность. Не исключено наличие медведей в лесу. Вероятность небольшая, но сейчас весна и медведи голодные. Сейчас в Болотном десять человек, и готовятся к выезду ещё наши добровольцы. Также на месте работает полиция и местные. В лесу будем кричать пропавшую по имени, может быть, она нас услышит и выйдет навстречу или прокричит в ответ», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.
По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», пропавшая Ирина Плотникова ушла из дома 25 апреля. С тех пор о ней ничего не известно. Она была одета в бирюзовую удлинённую куртку, серые брюки. На голове — вязанная бежевая шапка, на ногах — замшевые сапоги. Рост пропавшей около 168 сантиметров, у неё худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы коротко подстрижены.
Согласно информации в ориентировке, девушка может нуждаться в медицинской помощи.
Вчера в Новосибирске нашли 16-летнюю Светлану Полевских — розыск закончился через месяц после её пропажи.
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