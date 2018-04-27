На праймериз ЕР популярен Уссурийск 

Сегодня состоялось заседание Приморского регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования по кандидатура для выдвижение на довыборы в ЗСПК. Общее количество кандидатур составляет теперь 7, сообщает PRIMPRESS.
Сегодня оргкомитет зарегистрировал троих участников: на довыборы по 6-му округу (часть Уссурийска) — директора по производству ООО «Алексеево-Никольское», экс-заместитель главы УГО Андрея Галаева; депутата Уссурийской думы, председателя Приморского ДОСААФ России Игоря Доценко; по 4-му округу (часть Владивостока и Хасанского района) — постоянного участника праймериз генерального директора ООО «МоторВладивосток» Павла Ёсино.
Игорь Доценко представился как «казак по призванию и по рождению», а Галаев заверил, что имеет на округе поддержку — со стороны населения и депутата ЗС ПК Сергея Ищенко. Ёсино считает своим призванием «поднять социально-экономический уровень Приморского края».
Таким образом, на праймериз по довыборам в Заксобрание среди 7 зарегистрированных кандидатов 5 претендуют на 6-й округ, всего 2 — на 4-й.