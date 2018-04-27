На праймериз ЕР популярен Уссурийск

Сегодня состоялось заседание Приморского регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования по кандидатура для выдвижение на довыборы в ЗСПК. Общее количество кандидатур составляет теперь 7, сообщает PRIMPRESS.

Игорь Доценко представился как «казак по призванию и по рождению», а Галаев заверил, что имеет на округе поддержку — со стороны населения и депутата ЗС ПК Сергея Ищенко . Ёсино считает своим призванием «поднять социально-экономический уровень Приморского края ».

Таким образом, на праймериз по довыборам в Заксобрание среди 7 зарегистрированных кандидатов 5 претендуют на 6-й округ, всего 2 — на 4-й.