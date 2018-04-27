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Премьера «Пингвиньей комедии» в Харбинском полярном океанариуме
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Премьера «Пингвиньей комедии» в Харбинском полярном океанариуме 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Харбин, 26 апреля /Синьхуа/ — Посетители Харбинского полярного океанариума /Харбин, провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ увидели сегодня премьеру захватывающей «Пингвиньей комедии», блистательно исполненной для них сотрудниками парка и самими пингвинами. Фотографии Синьхуа/Ван Цзяньвэй
Харбин, 26 апреля /Синьхуа/ — Посетители Харбинского полярного океанариума /Харбин, провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ увидели сегодня премьеру захватывающей «Пингвиньей комедии», блистательно исполненной для них сотрудниками парка и самими пингвинами. Фотографии Синьхуа/Ван Цзяньвэй
Харбин, 26 апреля /Синьхуа/ — Посетители Харбинского полярного океанариума /Харбин, провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ увидели сегодня премьеру захватывающей «Пингвиньей комедии», блистательно исполненной для них сотрудниками парка и самими пингвинами. Фотографии Синьхуа/Ван Цзяньвэй
Харбин, 26 апреля /Синьхуа/ — Посетители Харбинского полярного океанариума /Харбин, провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ увидели сегодня премьеру захватывающей «Пингвиньей комедии», блистательно исполненной для них сотрудниками парка и самими пингвинами. Фотографии Синьхуа/Ван Цзяньвэй
Харбин, 26 апреля /Синьхуа/ — Посетители Харбинского полярного океанариума /Харбин, провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ увидели сегодня премьеру захватывающей «Пингвиньей комедии», блистательно исполненной для них сотрудниками парка и самими пингвинами. Фотографии Синьхуа/Ван Цзяньвэй
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