Премьера «Пингвиньей комедии» в Харбинском полярном океанариуме 

Харбин, 26 апреля /Синьхуа/ — Посетители Харбинского полярного океанариума /Харбин, провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ увидели сегодня премьеру захватывающей «Пингвиньей комедии», блистательно исполненной для них сотрудниками парка и самими пингвинами. Фотографии Синьхуа/Ван Цзяньвэй
Харбин, 26 апреля /Синьхуа/ — Посетители Харбинского полярного океанариума /Харбин, провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ увидели сегодня премьеру захватывающей «Пингвиньей комедии», блистательно исполненной для них сотрудниками парка и самими пингвинами. Фотографии Синьхуа/Ван Цзяньвэй
Харбин, 26 апреля /Синьхуа/ — Посетители Харбинского полярного океанариума /Харбин, провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ увидели сегодня премьеру захватывающей «Пингвиньей комедии», блистательно исполненной для них сотрудниками парка и самими пингвинами. Фотографии Синьхуа/Ван Цзяньвэй
Харбин, 26 апреля /Синьхуа/ — Посетители Харбинского полярного океанариума /Харбин, провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ увидели сегодня премьеру захватывающей «Пингвиньей комедии», блистательно исполненной для них сотрудниками парка и самими пингвинами. Фотографии Синьхуа/Ван Цзяньвэй
Харбин, 26 апреля /Синьхуа/ — Посетители Харбинского полярного океанариума /Харбин, провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ увидели сегодня премьеру захватывающей «Пингвиньей комедии», блистательно исполненной для них сотрудниками парка и самими пингвинами. Фотографии Синьхуа/Ван Цзяньвэй