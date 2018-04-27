Премьера «Пингвиньей комедии» в Харбинском полярном океанариуме

Харбин , 26 апреля / Синьхуа / — Посетители Харбинского полярного океанариума /Харбин, провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай / увидели сегодня премьеру захватывающей «Пингвиньей комедии», блистательно исполненной для них сотрудниками парка и самими пингвинами. Фотографии Синьхуа/Ван Цзяньвэй

Харбин, 26 апреля /Синьхуа/ — Посетители Харбинского полярного океанариума /Харбин, провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ увидели сегодня премьеру захватывающей «Пингвиньей комедии», блистательно исполненной для них сотрудниками парка и самими пингвинами. Фотографии Синьхуа/Ван Цзяньвэй

Харбин, 26 апреля /Синьхуа/ — Посетители Харбинского полярного океанариума /Харбин, провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ увидели сегодня премьеру захватывающей «Пингвиньей комедии», блистательно исполненной для них сотрудниками парка и самими пингвинами. Фотографии Синьхуа/Ван Цзяньвэй

Харбин, 26 апреля /Синьхуа/ — Посетители Харбинского полярного океанариума /Харбин, провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ увидели сегодня премьеру захватывающей «Пингвиньей комедии», блистательно исполненной для них сотрудниками парка и самими пингвинами. Фотографии Синьхуа/Ван Цзяньвэй

Харбин, 26 апреля /Синьхуа/ — Посетители Харбинского полярного океанариума /Харбин, провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ увидели сегодня премьеру захватывающей «Пингвиньей комедии», блистательно исполненной для них сотрудниками парка и самими пингвинами. Фотографии Синьхуа/Ван Цзяньвэй