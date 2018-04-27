В центр Екатеринбурга по команде войдет боевая техника

На улицы центра города впервые в этом году в рамках подготовки к Параду победы выйдет тяжелая военная техника. Для автомобилистов и пешеходов частично будет перекрыта центральная часть улично-дорожной сети, сообщает в пятницу, 27 апреля, «АиФ-Урал»

Перекрытия в центре города начнутся с 8 часов вечера. По информации городской администрации, в рамках подготовки к Параду победы в Екатеринбурге будет перекрыт проспект Ленина от улицы Луначарского до улицы Репина, по Репина (от Ленина до Малышева), по 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина ), по Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев). Кроме того движение по проспекту Ленина ограничат и для пешеходов, поэтому придется искать пути обхода. Перекрытие в центре города продолжится до 4 часов утра 28 апреля.

Но перед началом репетиции Парада победы личный состав ГИБДД Екатеринбурга перекроет пути движения военной техники от Вторчермета до центральной части города. Колонна начнет движение от Екатеринбургского гарнизона по улице Окраинной (от Палисадной до Дорожной), по Дорожной (от Окраинной до Военной), по Военной (от Дорожной до Патриса Лумумбы ), по Патриса Лумумбы (от Военной до Московской), по Московской (от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина), по Посадской (от Большакова до Пальмиро Тольятти ), по Пальмиро Тольятти (от Посадской до Московской), по Репина (от Малышева до Ленина), по Малышева (от Московской до Репина) и по Попова (от Московской до Репина).

Как ранее сообщал «АиФ-Урал», парад победы в Екатеринбурге состоится 9 Мая. В рамках праздничных мероприятий, в отдельных районах города на разный период времени будет запрещена продажа алкогольной продукции.