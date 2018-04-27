Вице-премьер Юрий Трутнев прибыл с визитом в Монголии

В течение двух дней российская сторона проведет ряд встреч с вице-премьером Правительства Монголии и профильными министрами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития РФ

Стороны намерены обсудить возможные совместные проекты в области сельского хозяйства, энергетики, логистики.

В частности, Монголия проявляет интерес к разработке железнодорожного маршрута до портов Дальнего Востока для организации поставок монгольских товаров в страны АТР.

Также в рамках визита пройдет круглый стол с представителями делового сообщества Монголии на тему: «Дальний Восток России и Монголия: перспективы сотрудничества».