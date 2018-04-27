UC Rusal назвал «вымыслом» информацию источников Reuters и Bloomberg

«Вымыслом», не имеющим ничего «общего с действительностью», назвала пресс-служба UC Rusal информацию собеседников Reuters Bloomberg . Представители UC Rusal подчеркнули, что подобные статьи «наносят ущерб деловой репутации компании», а «вымысел» анонимных источников «создает ложное представление о происходящем». Компания не уточнила, о каких именно материалах идет речь, но оставила за собой право «использовать все юридические меры для защиты своей репутации».

26 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на двух собеседников, пожелавших остаться неизвестными, сообщило о намерении Дерипаски сохранить контроль над компанией, несмотря на заявление Минфина США о возможности снятия санкций с UC Rusal в случае смены контролирующего акционера. Отмечалось, что Дерипаска рассчитывает на лоббистскую помощь европейских правительств, не заинтересованных в дестабилизации алюминиевого рынка ЕС

До этого, 24 апреля Reuters сообщало о деталях подготовки UC Rusal к санкциям. Так, собеседник агентства рассказал, что представители компаний ранее обсуждали вариант введения жестких ограничительных санкций, о которых Вашингтон в итоге объявил 6 апреля, но их только бросило в «холодный пот». «К такому вы никак не можете подготовиться», — приводило агентство слова своего источника.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 российских бизнесменов, в числе которых был Олег Дерипаска и восемь его компаний.