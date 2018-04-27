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Как часто нужно проверять безопасность в офисе?
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Как часто нужно проверять безопасность в офисе? 

АиФ Красноярск 24 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Более 7 лет работаю в офисе, и за это время ни разу не было проверок условий труда. Хотя нарушения, как говорится, налицо: проводка вся старая, в одном маленьком кабинете сидит 5 человек, плохое освещение и т. д. Как часто должна проводиться аттестация рабочих мест?
— По общему правилу, оценка условий труда проводится не реже чем один раз в пять лет, если нет оснований для внеплановой проверки. Например, введение новых мест или несчастный случай на производстве. В соответствии с законом сегодня все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели — индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда. За отказ от спецоценки работодателя могут привлечь к административной ответственности. В некоторых случаях штраф достигает 200 тыс. рублей.
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