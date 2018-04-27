Кому положен сокращённый день? 

Устроился в лакокрасочный цех и теперь каждый день окружён парами краски. По факту такие условия считаются вредными, но никаких послаблений от начальства нет. Имею ли я право требовать укороченный рабочий день?
— Да, сотрудник может требовать сокращённый рабочий день по закону. Например, если условия труда относятся к вредным, 3-й или 4-й степени опасности, то рабочие должны трудиться не более 36 часов в неделю. Кроме того, им полагаются дополнительные бонусы в виде ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (не меньше 7 календарных дней), повышение оплаты труда (не меньше 4% от оклада), льготы для пенсионного обеспечения, бесплатное лечение и оздоровление, выдача расходных материалов: спецодежды, обеззараживающих средств. Работодатель сегодня имеет право самостоятельно определять вид и размер компенсации за вредные условия труда, основываясь на Трудовом кодексе. Также он может инициировать повышение суммы. Однако, если вам отказывают в данных поощрениях, можно жаловаться в трудовую инспекцию, прокуратуру либо напрямую в суд.