Ещё
Кому положен сокращённый день?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кому положен сокращённый день? 

АиФ Красноярск 28 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Устроился в лакокрасочный цех и теперь каждый день окружён парами краски. По факту такие условия считаются вредными, но никаких послаблений от начальства нет. Имею ли я право требовать укороченный рабочий день?
— Да, сотрудник может требовать сокращённый рабочий день по закону. Например, если условия труда относятся к вредным, 3-й или 4-й степени опасности, то рабочие должны трудиться не более 36 часов в неделю. Кроме того, им полагаются дополнительные бонусы в виде ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (не меньше 7 календарных дней), повышение оплаты труда (не меньше 4% от оклада), льготы для пенсионного обеспечения, бесплатное лечение и оздоровление, выдача расходных материалов: спец­одежды, обеззараживающих средств. Работодатель сегодня имеет право самостоятельно определять вид и размер компенсации за вредные условия труда, основываясь на Трудовом кодексе. Также он может инициировать повышение суммы. Однако, если вам отказывают в данных поощрениях, можно жаловаться в трудовую инспекцию, прокуратуру либо напрямую в суд.
АиФ Красноярск: последние новости
Дно у капремонта. Три года Красноярский край остается на последнем месте Как часто нужно проверять безопасность в офисе? В Красноярске готовят к запуску городские фонтаны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1398
Трамп доложил о борьбе с «пагубным влиянием РФ»16
США отговаривали партнеров идти на брифинг России187
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство84
Россия совершила атаку по сирийским боевикам276
Видео
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение