ЕС попросили ужесточить санкции против России

По ее словам, власти ЕС знают об этом письме, но никакой конкретики по вопросу пока нет. «Я точно не знаю, кто именно получил его, но вы знаете, что в вопросе ограничительных мер процедура предельно ясна — это касается Совета ЕС , государств-членов, которые должны принимать и одобрять единогласно», — приводит слова Косьянчич РИА Новости

В марте ЕС продлил до 15 сентября санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины

Евросоюз, США , а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма , а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.