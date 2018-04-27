Times: Лондон планирует разоблачить «коррумпированных российских олигархов»

Соответствующий законопроект будет рассмотрен на следующей неделе

британском парламенте в ближайшее время будет рассмотрен проект закона, который принудит «налоговые убежища», находящиеся под юрисдикцией королевства, раскрывать общественности личности людей, хранящих там свои активы, сообщает The Times

Как сообщает Times, подготовленный Лондоном законопроект позволит раскрыть личности «коррумпированных российских олигархов», укрывающих ворованные деньги на заморских территориях Британии. Соответствующий документ будет рассмотрен в парламенте уже на следующей недели, сообщает издание.

Поясняется, что такие «налоговые убежища», как британские Виргинские и Каймановы острова, отказываются следовать примеру Великобритании и раскрывать личности тех, кто получает выгоду от хранящихся там активов. По мнению авторов законопроекта, такая секретность позволяет отмывать деньги, способствуя росту коррупции.