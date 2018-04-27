Ещё
Times: Лондон планирует разоблачить «коррумпированных российских олигархов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Times: Лондон планирует разоблачить «коррумпированных российских олигархов» 

Карельские вести 46 минут назад
Фото: Карельские вести
Соответствующий законопроект будет рассмотрен на следующей неделе
В британском парламенте в ближайшее время будет рассмотрен проект закона, который принудит «налоговые убежища», находящиеся под юрисдикцией королевства, раскрывать общественности личности людей, хранящих там свои активы, сообщает The Times.
Как сообщает Times, подготовленный Лондоном законопроект позволит раскрыть личности «коррумпированных российских олигархов», укрывающих ворованные деньги на заморских территориях Британии. Соответствующий документ будет рассмотрен в парламенте уже на следующей недели, сообщает издание.
Поясняется, что такие «налоговые убежища», как британские Виргинские и Каймановы острова, отказываются следовать примеру Великобритании и раскрывать личности тех, кто получает выгоду от хранящихся там активов. По мнению авторов законопроекта, такая секретность позволяет отмывать деньги, способствуя росту коррупции.
Усилить борьбу с «дружками президента Путина» глава британского правительства Тереза Мэй пообещала после инцидента в Солсбери, напоминает издание. Как ожидается, британские парламентарии проголосуют по законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денег во вторник, уточняет The Times.
Карельские вести: последние новости
Российские чиновники признали применение химического оружия в Сирии режимом Асада «Пропагандистская дымовая завеса»: США не поверили, что Россия заполучила «Томагавки» У Трампа появился конкурент: такой же, только лучше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1398
Трамп доложил о борьбе с «пагубным влиянием РФ»16
США отговаривали партнеров идти на брифинг России187
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство84
Россия совершила атаку по сирийским боевикам276
Видео
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение