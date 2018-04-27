Эксперт рассказал, как и когда роботы-фермеры заменят человека

"Аврора Роботикс" занимается разработкой систем автоматизации сельскохозяйственной техники, проект называется «АгроБот». Эти системы позволяют без помощи человека обрабатывать и удобрять землю, а также собирать урожай.

"Суть проекта заключается в разработке и внедрении систем автоматизации в области сельскохозяйственной техники. В рамках проекта разрабатываются не законченные роботы, а именно системы автономного управления, которые могут быть установлены в качестве дополнительного оборудования на различные машины. Система представляет из себя аппаратные модули, которые устанавливаются, либо в органы управления сверху, либо в местные кабины, тем самым превращая тракторы в агробота", — пояснил он в кулуарах Международного навигационного форума, проходящего в рамках Российской недели высоких технологий.

Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством Российской недели высоких технологий и Большого медиакоммуникационного форума (БМКФ2018).

Самостоятельные машины

Робот компании в ходе испытаний в 2017 году в Рязанской области посеял озимую пшеницу. Машины работают на базе искусственного интеллекта. Они самостоятельно собирают информацию и принимают на ее основе решение о движении.

"В каких-то определенных областях и задачах, допустим, монотонное внесение удобрений на большую площадь или обработка почвы, я думаю, машины заменят людей в ближайшее время. Сейчас фактически эту работу выполняют так называемые «системы параллельного вождения на тракторах», что, по сути, помощь трактористу. На деле эта система от начала и до конца способна самостоятельно управлять техникой. Отличие лишь в том, что система слепо ведет по навигации, не понимая, куда она едет. Там нет технического зрения, нет возможности изменять траекторию", — рассказал Савельев.

"Такие системы работают, они становятся все умнее и умнее. Я думаю, что в горизонте 5-10 лет в области именно полевого сельского хозяйства довольно много будет изменений, и автоматизации подвергнутся много профессий", — добавил он.

Проблем с рабочей силой на фоне автоматизации глава компании не ожидает.

"Устройства позволяют повысить эффективность человека. Когда появились тракторы, сложно сказать, сколько человек с граблями потеряли свою работу. Появился новый инструментарий, благодаря которому можно намного эффективнее выполнять работу, охватывать новые площади. Как показывает мировая практика и исследования, это надуманный тренд, что многие люди теряют рабочие места из-за роботизации. Они получают под свой контроль новый, более эффективный инструмент, с помощью которого они станут более производительными", — пояснил он свою точку зрения.

Технические обновления

Меняться будут не только рабочие места, но и сама техника, полагает Савельев. При этом полностью исключить человека из процессов не получится.

"Я думаю, будут постепенно заменяться машины, переходя от ручного управления на автоматизацию. В первую очередь, будут заменяться машины в области монотонных процессов, где участие человека не требуется, и его можно исключать. Если говорить не только про область сельского хозяйства, но и коммунального и горного, в первую очередь, будут заменяться люди на машины там, где есть в работе угроза нанесения вреда человеку", — полагает он.

"Я считаю, что эта замена будет планомерной, начиная от простых машин и заканчивая комбайнами, которые, по сути, являются заводом на колесах, где человеку все равно надо присутствовать", — добавил Савельев.