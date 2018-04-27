В Молжаниновском районе провели бесплатное офтальмологическое обследование пенсионеров 

В четверг, 26 апреля 2018 года, ветераны и пенсионеры Молжаниновского района смогли бесплатно проверить свое зрение.
Акция по офтальмологическому обследованию ветеранов и пенсионеров была проведена благотворительным фондом «Право на зрение» по заявке районного Совета ветеранов.
Активную поддержку в организации офтальмологического осмотра пенсионеров оказала общественный советник Г. М. Зубаткина.
Отметим, что Молжаниновский район стал третьим по счету районом Москвы, в котором реализуется социально значимый проект «Право на зрение». Данный проект одобрен столичным Советом ветеранов и направлен на профилактику и своевременную диагностику заболеваний глаз у ветеранов и пенсионеров.
Прием врачей — офтальмологов прошел в здании управы Молжаниновского района по адресу ул. 4-я Новоселки д.2. Проверить зрение пришли свыше 40 человек.
Помимо аппаратного обследования, для участников акции прошла познавательная лекция о ранней диагностике и профилактике заболеваний глаз.