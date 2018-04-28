В армии подготовили сетку зарплат для солдат срочной службы. Призывники могут получать больше 10 тыс. рублей

С января 2019 года в российской армии начнут платить солдатам–срочникам две тысячи рублей в месяц. Сейчас выплаты производятся в порядке эксперимента и с разрешения президента страны, который подписывает указ каждые два года. При этом призывники могут получать надбавки за особые заслуги и за участие в опасных операциях. Сколько можно заработать, отдавая долг родине, узнал «360».

Минобороны РФ подготовило проект поправок в федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». Согласно законопроекту, с января следующего года военнослужащие по призыву будут получать ежемесячное денежное довольствие в размере двух тысяч рублей. При этом размер денежного поощрения будет ежегодно индексироваться исходя из уровня инфляции. Сейчас документ проходит согласования с другими силовыми ведомствами, где предусмотрена военная служба по призыву, сообщают «Известия»

В данный момент для того, чтобы выплаты проводились, президент каждые два года подписывает специальный указ. Изначально он был введен Минобороны для обеспечения солдат карманными деньгами на мелкие нужды. Кроме того, денежное поощрение, хоть и небольшое, является подспорьем для тех солдат, родители которых не могут финансово им помогать

— Сергей Кривенко.

При этом выплаты служат дополнительным стимулом для призывников идти в армию и «не прятаться по углам», а также повышают престиж военной службы, подчеркнул собеседник «360». Напомним, что весной этого года российская армия собирается призвать на службу 128 тысяч молодых мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Этот показатель оказался на 10% меньше, чем во время осеннего призыва 2017 года.

Накопить на дембель

Согласно указу «О проведении в Вооруженных силах РФ эксперимента по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», солдаты-срочники получают не только ежемесячный оклад, но и дополнительные надбавки. В результате общая сумма жалования может превышать 10 тысяч рублей.

Так, сержанты и старшины получают прибавку в размере 40-80% от суммы оклада за командование подразделениями. Также если молодой человек служит на российских базах, расположенных за рубежом — в Армении Абхазии или Южной Осетии — то размер денежного довольствия увеличивается на 20% — 50%. Вдобавок в армии доплачивают до 50% от оклада за задания, потенциально способные принести вред здоровью — прыжок с парашюта, участие в подводных погружениях и разминирование снарядов.

При этом если у солдата на «гражданке» осталась беременная супруга, то женщине будут выплачивать по 25 тысяч рублей за каждый месяц, который ее муж служит в армии. Если дома у призывника остался ребенок в возрасте до трех лет, то ему также положена компенсация в размере 11 тысяч рублей.

Любопытно, что в конце службы призывника ждет небольшой финансовый подарок от Минобороны — «дембельские выплаты». После завершения службы, служащему выдается денежное довольствие в увеличенном размере, которое составляет четыре тысячи рублей. Если срочник, является сиротой, то государство в этом случае заплатит ему в пять раз больше.

Во время службы молодые люди находятся на полном обеспечении у государства, поэтому даже небольшой оклад может стать для них отличным подспорьем на первое время, уверен Сергей Кривенко.

«Солдаты за год службы могут накопить денег, которых хватит для адаптации после демобилизации. С учетом того, что во время службы призывнику не надо тратиться на еду и вещи, то может сума может выйти приличной», — заметил спикер.

Впрочем, с учетом текущей экономической ситуации, размер ежемесячного оклада срочника все равно не остается достаточно низким, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов

«Для того, чтобы дать ощутимый финансовый стимул призывникам, которые скрываются от военкома, двух тысяч, конечно же, недостаточно. Размер их оклада должен составлять минимум 80% от величины прожиточного минимума», — рассказал собеседник «360». Сейчас этот показатель находится в районе 11 тысяч рублей.