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«Колмар» планирует запуск новой шахты в ГОК «Денисовский» в Якутии к 2020 году
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«Колмар» планирует запуск новой шахты в ГОК «Денисовский» в Якутии к 2020 году 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 27 апреля. /ТАСС/. Угледобывающая компания «Колмар» планирует запуск второй шахты на горно-обогатительном комбинате (ГОК) «Денисовский» в Южной Якутии к 2020 году. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор компании Артем Лёвин.
Ранее сообщалось, что «Колмар» ввел в строй обогатительную фабрику «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии мощностью переработки около 6 млн тонн угля в год.
"В прошлом году мы начали строительство шахты «Восточная Денисовская». Оборудование для нее куплено, в том числе механизированный комплекс подземной обработки. Мы планируем эту шахту запустить в январе 2020 года. Для нее и шахты «Денисовская» будет одна магистраль, одна нагрузка, одна обогатительная фабрика. Новая шахта добавит нам численности 100 человек", — сказал он.
По словам главы компании, для шахты приобретено современное оборудование. «Оборудование приходит в конце года. Мы приобрели в конце прошлого года много оборудования для подземных работ и для „Денисовская Восточная“, и для „Денисовской“, и для шахты „Инаглинская“. Оборудование специфическое. Срок его изготовления до 12 месяцев. В ноябре-декабре мы ожидаем поставку
Начнем его вводить в эксплуатацию сразу на трех шахтах», — пояснил он.
"Колмар" — якорный резидент ТОР «Южная Якутия». Реализует на Дальнем Востоке три крупных инвестиционных проекта: строительство ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский», которые стали якорными резидентами ТОР «Южная Якутия», и специализированного терминала для перевалки угля «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском крае, который является резидентом «Свободного порта Владивосток».
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Источник: международные конфликты и торговля будут темами переговоров Меркель и Трампа Минэнерго обсуждает варианты поддержки En+ и структур "Реновы", попавших под санкции Белый дом опубликовал фотографии со встречи Помпео и Ким Чен Ына
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