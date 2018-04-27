«Колмар» планирует запуск новой шахты в ГОК «Денисовский» в Якутии к 2020 году

ЯКУТСК , 27 апреля. / ТАСС /. Угледобывающая компания «Колмар» планирует запуск второй шахты на горно-обогатительном комбинате (ГОК) «Денисовский» в Южной Якутии к 2020 году. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор компании Артем Лёвин

Ранее сообщалось, что «Колмар» ввел в строй обогатительную фабрику «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии мощностью переработки около 6 млн тонн угля в год.

"В прошлом году мы начали строительство шахты «Восточная Денисовская». Оборудование для нее куплено, в том числе механизированный комплекс подземной обработки. Мы планируем эту шахту запустить в январе 2020 года. Для нее и шахты «Денисовская» будет одна магистраль, одна нагрузка, одна обогатительная фабрика. Новая шахта добавит нам численности 100 человек", — сказал он.

По словам главы компании, для шахты приобретено современное оборудование. «Оборудование приходит в конце года. Мы приобрели в конце прошлого года много оборудования для подземных работ и для „Денисовская Восточная“, и для „Денисовской“, и для шахты „Инаглинская“. Оборудование специфическое. Срок его изготовления до 12 месяцев. В ноябре-декабре мы ожидаем поставку

Начнем его вводить в эксплуатацию сразу на трех шахтах», — пояснил он.