В Музее Победы назвали имена победителей всероссийского конкурса «Спасибо маленькому герою» 

25 апреля 2018 года в московском Музее Победы подвели итоги Всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою». В музее собрались победители конкурса — школьники из многих регионов России, чьи работы были высоко оценены членами жюри.
Победители конкурса «Спасибо маленькому герою»:
— Номинация «Музыкальное творчество»
Плотникова Полина, 17 лет (Вилинская СОШ №1, Крым)
Владислав Бочарников, 17 лет ("Лянторская СОШ № 6" город Лянтор Сургутский район ХМАО-Югра)
— Номинация «Рисунок»
Березикова Ксения, 11 лет («Лицей №36» г. Осинники Кемеровской области)
Сынтимирова Айгуль, 17 лет (СОШ №14 г. Ишимбай, Республика Башкортоста), Михаленко Екатерина, 11 лет (Центр дополнительного образования р.п. Климово Брянской области)
Ермишкина Екатерина, 16 лет (Столпянская средняя школа, с. Столпцы Рязанской области)
— Номинация «Видеоролик»
Королева Олеся, 16 лет (СОШ №3 г. Сельцо Брянской области)
Клишин Владимир, 13 лет (СОШ №3 г. городского округа Красноармейск Московской области)
Групповая работа команды из школы № 484 имени дважды Героя Советского Союза В. И. Попкова г. Москвы: Львова Юлия, Абраамян Лилит и Рыбина Мария
Групповая работа команды из московской школы № 1409: Гампель Анжелика, Стюрина Елизавета, Левшина Галина, Ахматова Марьям, Жаглин Арсений, Созонова Анна, Гучева Ева, Сальникова Полина.
— Номинация «Журналистское творчество»
Мамынов Игорь, 14 лет (Школа №1539 г. Москва)
Никонова Алина, 14 лет (Колосковская СОШ Белгородской области)
Выштыкайлов Илья, 9 лет (СОШ №80 г. Иркутск)
Новоян Алена, 15 лет (Котельниковская средняя общеобразовательная школа №3)
Веригина Анна, 12 лет (Шелаевская СОШ Белгородской области)
— Номинация «Литературное творчество»
Кешку Данил, 16 лет (СШ № 19 г. Нижневартовск)
Трунова Полина, 16 лет («Ширинская СОШ» Тульской области)
Моченова Елизавета, 8 лет (Школа № 1752 г. Москва)
Специальные призы за лучшую прозу получили:
Оголь Алексей, 12 лет (Кривошеевская СОШ Белгородской области)
Подколзина Алена, 15 лет (СОШ № 155 г. Челябинск)
Специальные призы за лучшую поэзию получили:
Савотин Александр, 15 лет (Гимназия № 177 Красногвардейского района Санкт-Петербурга)
Химченко Ева, 7 лет ("Школьная академия" г. Бахчисарай)
Макова Ксения, 15 лет (СОШ № 511 г. Санкт-Петербург)
Конкурс проходил с 26 февраля по 15 апреля 2018 года в рамках историко-патриотического проекта «Маленькие герои большой войны», посвященного подвигам детей в годы Великой Отечественной войны. Рисунки, видеоролики, музыкальные произведения, журналистские и литературные работы со всех уголков России были направлены в оргкомитет конкурса.
Проект «Маленькие герои большой войны» запущен в 2015 году, в честь 70-летия Великой Победы. Старт ему был дан выходом первого тома книги-трилогии, а в 2016 году вышли в свет 2-й и 3-й тома. Книга-трилогия «Маленькие герои большой войны» — это сборник рассказов о массовом участии в Великой Отечественной войне детей в возрасте до 16 лет, которые добровольно встали на защиту своей Родины. Автор-составитель — Аркадий Никоноров, доктор исторических наук, заслуженный работник культуры, член Союза писателей России, полковник. Он собрал исторически подтвержденные факты о подвигах 400 детей из разных уголков нашей страны.
Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» организован благотворительным фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» при поддержке Российского движения школьников и с использование гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.