В Музее Победы назвали имена победителей всероссийского конкурса «Спасибо маленькому герою»

25 апреля 2018 года в московском Музее Победы подвели итоги Всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою». В музее собрались победители конкурса — школьники из многих регионов России , чьи работы были высоко оценены членами жюри.

Победители конкурса «Спасибо маленькому герою»:

— Номинация «Музыкальное творчество»

Плотникова Полина, 17 лет (Вилинская СОШ №1, Крым

Владислав Бочарников, 17 лет ("Лянторская СОШ № 6" город Лянтор Сургутский район ХМАО-Югра)

— Номинация «Рисунок»

Ермишкина Екатерина, 16 лет (Столпянская средняя школа, с. Столпцы Рязанской области

— Номинация «Видеоролик»

Клишин Владимир, 13 лет (СОШ №3 г. городского округа Красноармейск Московской области

Групповая работа команды из московской школы № 1409: Гампель Анжелика, Стюрина Елизавета, Левшина Галина, Ахматова Марьям, Жаглин Арсений, Созонова Анна, Гучева Ева, Сальникова Полина.

— Номинация «Журналистское творчество»

Мамынов Игорь, 14 лет (Школа №1539 г. Москва)

Новоян Алена, 15 лет (Котельниковская средняя общеобразовательная школа №3)

Веригина Анна, 12 лет (Шелаевская СОШ Белгородской области)

— Номинация «Литературное творчество»

Моченова Елизавета, 8 лет (Школа № 1752 г. Москва)

Специальные призы за лучшую прозу получили:

Оголь Алексей, 12 лет (Кривошеевская СОШ Белгородской области)

Специальные призы за лучшую поэзию получили:

Савотин Александр, 15 лет (Гимназия № 177 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Макова Ксения, 15 лет (СОШ № 511 г. Санкт-Петербург)

Конкурс проходил с 26 февраля по 15 апреля 2018 года в рамках историко-патриотического проекта «Маленькие герои большой войны», посвященного подвигам детей в годы Великой Отечественной войны. Рисунки, видеоролики, музыкальные произведения, журналистские и литературные работы со всех уголков России были направлены в оргкомитет конкурса.

Проект «Маленькие герои большой войны» запущен в 2015 году, в честь 70-летия Великой Победы. Старт ему был дан выходом первого тома книги-трилогии, а в 2016 году вышли в свет 2-й и 3-й тома. Книга-трилогия «Маленькие герои большой войны» — это сборник рассказов о массовом участии в Великой Отечественной войне детей в возрасте до 16 лет, которые добровольно встали на защиту своей Родины. Автор-составитель — Аркадий Никоноров , доктор исторических наук, заслуженный работник культуры, член Союза писателей России, полковник. Он собрал исторически подтвержденные факты о подвигах 400 детей из разных уголков нашей страны.