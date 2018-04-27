Как далеко зайдет Москва в либерализации выборов?

Как далеко готова зайти мэрия Москвы в либерализации грядущих выборов? 26 апреля Мосгордума приняла ряд поправок, которые по идее могут увеличить шансы кандидатов от оппозиции. Все это подается как стремление Сергея Собянина к участию в максимально конкурентном и прозрачном голосовании. По словам экспертов, возможно, так оно и будет, но это все равно плохой сигнал для протестно настроенного электората.

Московские власти снизили число подписей, которые нужно собрать самовыдвиженцам. Вместо 72 тысяч теперь достаточно 36. Однако это мало что меняет. Власть по-прежнему защищена муниципальным фильтром. Несмотря на весьма убедительные результаты, которые оппозиция показала на прошлых выборах, ни один из кандидатов (кроме кандидата от власти) не может преодолеть барьер в 110 подписей из 110 районов. По крайней мере, самостоятельно.

Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований «Несмотря на предпринятые шаги, конечно же, кандидаты все будут согласовываться и в администрации президента , и на Тверской, 13. Ожидать, что это даст возможность каким-то несистемным кандидатам пройти муниципальный фильтр, не стоит, но в любом случае самое главное уже очевидно, что мэрия настроена уже не на сушку явки и сушку электорального поля, а на проведение достаточно конкурентных и открытых выборов с привлечением максимального числа избирателей к участию в избирательном процессе».

Максимально большой явки власть добивается принятием еще нескольких поправок. В частности, на следующих выборах градоначальника избирательные участки будут открыты до 22 часов: многие успеют проголосовать, возвращаясь с дач. А тем, кто решит остаться за городом, дадут возможность отдать свой голос удаленно, не по месту прописки. Эксперимент, проведенный во время президентских выборов, доказал эффективность такого подхода. Но обе эти поправки выгодны как власти, так и оппозиции, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов

Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» «С одной стороны, это размывает контрольный пакет пенсионеров, которые всегда лучше других ходят на выборы и лучше голосуют за власть. С другой стороны, сама власть исходит из того, что большинство молчунов — те, кто на выборы не ходит, это потенциальные сторонники власти, а не критики, поэтому если их привести, то, наоборот, можно будет противопоставить хорошо мобилизованной оппозиции. Поэтому и „мобильный избиратель“, и голосование до десяти вечера, чтобы привлечь на участки … это обоюдоострая штука, которая сможет работать и на власть, и на оппозицию, если, конечно, сильная оппозиция на этих выборах будет».

Михаил Захаров независимый политолог «Стратегию с единственным реальным оппозиционным кандидатом в 2013 году … московская мэрия прошла уже, и прошла неидеально для нее, потому что 27% — за Навального. Правда, на низкой явке, но это был ужасный результат, поэтому в данном случае, да, действительно, стоило бы, может быть, допустить всех с тем, чтобы размыть голоса протестного электората».