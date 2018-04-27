Фотоистория: как проехать с комфортом по Индии на поезде

Должен вам сказать, не всё так страшно, как мы видели на картинках, когда сотни людей щемятся в поезд, а внутри вагона яблоку некуда упасть. Такое на самом деле есть.

Вы можете прокатиться так, если хотите трэша, впечатлений или сэкономить деньги. Как правило билет стоит пару евро в такой общий вагон, а в тамбуре вдобавок тусуется безбилета беднота (негласное правило для них, не соваться в вагон).

Но можно заплатить денег (по нашим меркам не большие) и проехаться с комфортом, без суеты, духоты и в компании приятных индийцев. Благодаря большому и надежному индийскому тур агенству Oriental Routes я проехался с комфортом (В конце путешествия проехался и в треше, надо было все стороны индийской ж.д. романтики испробовать:)).

Проехать предстоит 7.30 часов, около 400 км. Поезд стартанул вовремя, а вот в Аджмер прибыл на 30 минут позже. Это нормально для Индии , все относятся с пониманием к опозданию поездов.

В вагоне у каждого кресла розетки, я смог в течении 8 часов пока ехал, держать свой ноут заряженным. Европейская вилка тоже подходит.

Сразу раздали журналы похожие как в самолетах, Железные дороги Индии.

Затем раздали свежую прессу (на английском языке).

Meals on Weels (кухня на колесах). Веселый бренд, персонал этой компании обслуживает вагоны, по 3 человека на вагон.

Неотъемлимая часть пейзажа железнодорожного романтика в Индии, десятки «орлов» вдоль жд путей совершают мыслительный процесс.

Но не только на жд путях можно их встретить, мне попадались «орлы» вдоль пляжей, где расположены рыбацкие деревни.

Билет стоил около 900 рупий (около 13 евро), в него входит напитки, утренний чай и обед.

Сначала всем раздали по литровой бутылке воды, после по пакету сока и затем разнесли чай. В термосах горячая вода, на подносе пару печенек.

Кофеманам, чай могут заменить на их любимый напиток.

При посадке, билеты никто не проверяет, я уже подумал, нормально тут у них, типо всё на честность. Но через час появился важный господин в погонах, выспрашивает твое имя и отмечает в списке (это кто ехал по электронным билетам), а у кого был билет на руках, проверял билет.

Через какое то время снова стали что то разносить. «Овсянка сэр!» Это принесли завтрак.

2 тоста, джем, пару соусов, рагу, что то ещё. Всё съедобно и вкусно.

Общий вид вагона

Туалет — это дырка в полу, бумагой индийцы не пользуются (но в отелях для туристов бумага имеется). Всё чисто, без запаха.

И умывальник.

Если темно и хочется почитать, над головой имеется локальное освещение

В каждом вагоне что то типа кухни.

Шкафы, где еда разогревается

Вагоны этого класса AC CHAIR CAR в основном есть в дневных поездах в качестве премиум-класса, сидячий салон с самолетными креслами.

Оборудован кондиционером. С собой в вагон лучше взять накидку или легкий свитер.

И разумеется бесплатный интеренет на вокзалах.