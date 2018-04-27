Ещё
«Известия»: Госпошлины снизят вдвое для экономии времени и бумаги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Известия»: Госпошлины снизят вдвое для экономии времени и бумаги 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Россиянам, которые готовы отказаться от бумажных справок и выписок взамен электронных, сделают 50%-ную скидку на госпошлину. Как стало известно порталу iz.ru, соответствующий законопроект по поручению правительства разработали в Минкомсвязи.
Переход на электронные справки позволит не только сократить время на их подготовки, решить проблему утери документов, но и сэкономить тонны бумаги.
Однако, в то же время государственные органы до сих пор не всегда принимают цифровые документы.
В Минкомсвязи рассказали, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо заказать и оплатить документ через портал госуслуг (gosuslugi.ru) или связанные с ним единой системой идентификации сайты.
Цифровые документы подписываются электронной подписью ответственного лица и приравниваются к официальному документу на бумажном носителе. Они также могут быть предоставлены по месту требования в электронном виде.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Лидер штаба Навального в Краснодаре: мы продолжаем дискуссию с властями по поводу шествия 5 мая Бывший мэр Волгограда упрекнул губернатора в уничтожении малого бизнеса В предсмертной записке супруги из Омска упомянули врио губернатора Буркова
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1551
США отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи122
Госдеп составил список послушных стран150
В США предрекли смерть морской авиации России220
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство93
Видео
Опубликовано видео убийства главы движения «Ансар Алла»
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение