«Известия»: Госпошлины снизят вдвое для экономии времени и бумаги

Россиянам, которые готовы отказаться от бумажных справок и выписок взамен электронных, сделают 50%-ную скидку на госпошлину. Как стало известно порталу iz.ru, соответствующий законопроект по поручению правительства разработали в Минкомсвязи

Переход на электронные справки позволит не только сократить время на их подготовки, решить проблему утери документов, но и сэкономить тонны бумаги.

Однако, в то же время государственные органы до сих пор не всегда принимают цифровые документы.

В Минкомсвязи рассказали, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо заказать и оплатить документ через портал госуслуг (gosuslugi.ru) или связанные с ним единой системой идентификации сайты.

Цифровые документы подписываются электронной подписью ответственного лица и приравниваются к официальному документу на бумажном носителе. Они также могут быть предоставлены по месту требования в электронном виде.