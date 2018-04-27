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Полицейские застрелили звукооператора реалити-шоу о полицейских во время съемок
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Полицейские застрелили звукооператора реалити-шоу о полицейских во время съемок 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В СМИ появилась видеозапись убийства звукооператора, которое произошло во время съемок телевизионного реалити-шоу «Копы». Он погиб от пули одного из героев, сообщает издание The Independent.
Несчастный случай произошел в 2014 году, однако ролик, проливающий свет на подробности трагического случая, был обнародован только сейчас, когда он был представлен в суде в качестве главного доказательства. Решение об обнародовании видео принял судья окружного суда округа Дуглас, штат Небраска.
Дело о халатности со стороны представителей правоохранительных органов рассматривается длительное время: сотрудники полиции отрицают вину и ходатайствуют о прекращении процесса.
38-летний звукооператор Брайс Дион (Bryce Dion) погиб во время ночной съемки реалити «Копы», которое документирует трудовые будни стражей правопорядка. На ролике видно, что два офицера, которые ехали в патрульной машине, получили по рации вызов в ресторан быстрого питания, где происходила потасовка. Полицейские ворвались в заведение, где укрылся подозреваемый, и открыли огонь. Одна из пуль попала Диону в подмышку, которая не была защищена специальным жилетом. Жертва преследования, Кортез Вашингтон (Cortez Washington), также был застрелен. Он был вооружен пластиковым пистолетом, который полицейские приняли за настоящий.
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