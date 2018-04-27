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Общественники из САО приняли участие в общегородской мемориально-патронатной акции
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Общественники из САО приняли участие в общегородской мемориально-патронатной акции 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
21 апреля 2018 года с 10:00 до 12:00 на Ваганьковском кладбище (ул. Сергея Макеева, д. 15) была проведена общегородская мемориально-патронатная акция, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..
Представители и участники Комитета общественных связей города Москвы, Московского комитета ветеранов войны, Московского городского совета ветеранов, ГБУ города Москвы «Московский дом общественных организаций», кадетский класс ГБОУ «Школа „Бескудниково“ вместе с ресурсным центром НКО в САО приняли участие в подготовке и проведении мероприятия. Спасибо коллегам и участникам акции за активную позицию и неравнодушное отношение к истории нашей Родины.
Приведено в порядок более 40 обелисков Братского воинского захоронения и могил Героев Советского Союза — участников Великой Отечественной войны. После уборки ребята возложили корзину с цветами к воинскому мемориалу и цветы к обелискам на Братском воинском захоронении, могилам участников Великой Отечественной войны и отдали дань памяти Героям войны минутой молчания.
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