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СМИ: Россияне получат единый идентификатор в 2019 году
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СМИ: Россияне получат единый идентификатор в 2019 году 

RT на русском 1 час назад
Российские граждане получат единый идентификатор в 2019 году, который позволит объединить данные и упростить взаимодействие с государственными организациями и банками, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.
Отмечается, что сквозной идентификатор сможет заменить гражданам некоторые документы, а проект будет разработан в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы».
Ранее Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает сокращение срока оформления и выдачи загранпаспортов гражданам России.
RT на русском: последние новости
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