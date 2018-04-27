СМИ: Россияне получат единый идентификатор в 2019 году

Российские граждане получат единый идентификатор в 2019 году, который позволит объединить данные и упростить взаимодействие с государственными организациями и банками, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

Отмечается, что сквозной идентификатор сможет заменить гражданам некоторые документы, а проект будет разработан в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы».