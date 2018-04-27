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Источник: третий выход россиян в открытый космос может пройти в октябре
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Источник: третий выход россиян в открытый космос может пройти в октябре 

ТАСС 19 минут назад
Фото: Газета "Труд"
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Третий выход в открытый космос по российской программе Международной космической станции (МКС) может состояться в октябре 2018 года, сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее сообщалось, что второй выход состоится 8 августа.
"Третий выход в открытый космос российских членов экипажа МКС может состояться в октябре текущего года", — сказал источник.
По словам собеседника агентства, космонавты, в частности, подготовят станцию к приему многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука».
В российском Центре подготовки космонавтов не комментируют информацию о третьем выходе.
Предыдущий выход россиян в открытый космос состоялся 2 февраля этого года и стал рекордным. Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров работали за бортом МКС восемь часов 13 минут. Первоначально планировалось, что выход продлится шесть часов 40 минут.
О модуле
Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил в интервью "Российской газете", что запуск модуля «Наука» запланирован на 2019 год. По его словам, для лабораторных исследований на нем предусмотрено 29 рабочих мест.
Гендиректор Центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко ранее сообщил, что МЛМ будет доставлен на космодром Байконур в этом году. По его словам, модуль достроен, завершается его подготовка к отправке на космодром, но РКК «Энергия» МЛМ пока не приняла.
"Науку" начали строить еще в 1995 году. Старт неоднократно откладывался, в декабре 2013 года его отправили в Центр имени М. В. Хруничева из-за обнаруженного засора в двигательной системе.
Стартовая масса МЛМ превышает 20 т, при этом в нем можно разместить до трех тонн научной аппаратуры.
Модуль также должен предоставить порт для стыковки кораблей «Союз» и «Прогресс», обеспечивать перекачку топлива из баков «Прогресса» на МКС, а также управлять ориентацией станции по крену с помощью двигателей. Он также должен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле «Звезда») и каюту для третьего члена экипажа.
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