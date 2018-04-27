Источник: третий выход россиян в открытый космос может пройти в октябре

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Третий выход в открытый космос по российской программе Международной космической станции (МКС) может состояться в октябре 2018 года, сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что второй выход состоится 8 августа.

"Третий выход в открытый космос российских членов экипажа МКС может состояться в октябре текущего года", — сказал источник.

По словам собеседника агентства, космонавты, в частности, подготовят станцию к приему многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука».

В российском Центре подготовки космонавтов не комментируют информацию о третьем выходе.

Предыдущий выход россиян в открытый космос состоялся 2 февраля этого года и стал рекордным. Александр Мисуркин Антон Шкаплеров работали за бортом МКС восемь часов 13 минут. Первоначально планировалось, что выход продлится шесть часов 40 минут.

О модуле

"Науку" начали строить еще в 1995 году. Старт неоднократно откладывался, в декабре 2013 года его отправили в Центр имени М. В. Хруничева из-за обнаруженного засора в двигательной системе.

Стартовая масса МЛМ превышает 20 т, при этом в нем можно разместить до трех тонн научной аппаратуры.

Модуль также должен предоставить порт для стыковки кораблей «Союз» и «Прогресс», обеспечивать перекачку топлива из баков «Прогресса» на МКС, а также управлять ориентацией станции по крену с помощью двигателей. Он также должен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле «Звезда») и каюту для третьего члена экипажа.