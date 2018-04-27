Матвиенко считает, что ООН нуждается в реформировании

"Полагаю, что слово «кризис» в данном случае является слишком сильным. Принципы, лежащие в основе деятельности Организации Объединенных Наций, полностью сохраняют свою жизненную силу. Но то, что она переживает сейчас нелегкие времена, несомненно. Эффективность деятельности ООН, мягко говоря, оставляет желать лучшего. К сожалению, это факт", — сказала Матвиенко, текст ее интервью опубликован в пятницу в " Парламентской газете ".

По словам спикера, позиция России в данном вопросе взвешенная и четкая: ООН нуждается в изменениях, цель которых — приведение ее устава, деятельности в соответствие с современными реалиями. «Это необходимо, чтобы она в полной мере выполняла миссию, ради которой создавалась. А эта миссия — избавление человечества от угрозы третьей мировой войны, обеспечение равной безопасности всех народов, полицентричного и демократического мирового порядка», — отметила сенатор.

Матвиенко подчеркнула, что принципы, положенные в основу ООН, и сегодня сохраняют свою жизненную силу. «Задача международного сообщества — не крушить их, а создавать механизмы их реализации, отвечающие нынешним условиям», — считает Матвиенко.

"Нужно понимать, что за акцентированием кризиса ООН, других институтов и организаций нередко скрывается стремление некоторых государств, их правящих кругов вообще избавиться от институтов и норм международного права, поскольку они мешают их претензиям на исключительное положение в мире. А подобная активность нарастает", — полагает спикер Совфеда.

Матвиенко уверена, что в мире, насыщенном ядерным оружием, такое поведение смертельно опасно. В этом контексте возрастает значимость межпарламентской дипломатии, заключила спикер.