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Матвиенко считает, что ООН нуждается в реформировании
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Матвиенко считает, что ООН нуждается в реформировании 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия считает, что ООН нуждается в изменениях, цель которых — приведение ее устава и деятельности в соответствие с современными реалиями, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Полагаю, что слово «кризис» в данном случае является слишком сильным. Принципы, лежащие в основе деятельности Организации Объединенных Наций, полностью сохраняют свою жизненную силу. Но то, что она переживает сейчас нелегкие времена, несомненно. Эффективность деятельности ООН, мягко говоря, оставляет желать лучшего. К сожалению, это факт", — сказала Матвиенко, текст ее интервью опубликован в пятницу в "Парламентской газете".
По словам спикера, позиция России в данном вопросе взвешенная и четкая: ООН нуждается в изменениях, цель которых — приведение ее устава, деятельности в соответствие с современными реалиями. «Это необходимо, чтобы она в полной мере выполняла миссию, ради которой создавалась. А эта миссия — избавление человечества от угрозы третьей мировой войны, обеспечение равной безопасности всех народов, полицентричного и демократического мирового порядка», — отметила сенатор.
Матвиенко подчеркнула, что принципы, положенные в основу ООН, и сегодня сохраняют свою жизненную силу. «Задача международного сообщества — не крушить их, а создавать механизмы их реализации, отвечающие нынешним условиям», — считает Матвиенко.
"Нужно понимать, что за акцентированием кризиса ООН, других институтов и организаций нередко скрывается стремление некоторых государств, их правящих кругов вообще избавиться от институтов и норм международного права, поскольку они мешают их претензиям на исключительное положение в мире. А подобная активность нарастает", — полагает спикер Совфеда.
Матвиенко уверена, что в мире, насыщенном ядерным оружием, такое поведение смертельно опасно. В этом контексте возрастает значимость межпарламентской дипломатии, заключила спикер.
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