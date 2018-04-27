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Матвиенко: Роботы никогда не заменят парламентариев
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Матвиенко: Роботы никогда не заменят парламентариев 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
Российские парламентарии постоянно учатся, осваивают новые технологии и потому не боятся, что когда-нибудь их заменят роботы. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Парламентской газете", приуроченному к Дню парламентаризма, который отмечается в России 27 апреля.
В условиях нарастающей цифровизации жизни люди должны быть готовы к постоянному обновлению знаний, профессиональных компетенций, навыков, вплоть до смены специальности, отметила она. А государство и бизнес — создавать необходимые для этого условия.
"Учиться, конечно, приходится и парламентариям. Мы это делаем постоянно, — сказала Матвиенко. — Что касается замещения нас роботами, то я не думаю, что это когда-либо произойдет".
Роботы, по ее мнению, эффективны там, где деятельность носит рутинный характер, складывается из последовательности элементарных операций, выполняемых по жёстким правилам. То есть там, где отсутствуют целеполагание, смысловое наполнение, творчество.
"Все это требуется в политике, государственном управлении, в том числе в законодательной сфере. Право должно быть справедливым и гуманным, а эти понятия не укладываются в программный код", — уверена глава Совфеда.
В то же время, добавила она, число удобных «цифровых» инструментов, помогающих законодателю, будет расти. Это позволит высвободить время, энергию для решения тех задач, где нужен человеческий разум, жизненный опыт, знания, да и душа человека. «Последнее не менее важно, чем профессионализм — не только знать проблемы, но и чувствовать настроения людей. Уж это точно никакому роботу не удастся», — заключила она.
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