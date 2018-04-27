День российского парламентаризма

27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Праздник был установлен федеральным законом, подписанным президентом 27 июня 2012 года. Эта дата является днем начала работы в 1906 году Государственной Думы — первого в отечественной истории демократического института, заложившего основы парламентаризма в России

До 1917 года состоялись выборы четырех созывов Государственной Думы. Дважды Дума досрочно распускалась по решению императора: в 1906 (первая) и 1907 (вторая) годах. Третья Дума стала единственной из четырех Государственных Дум в Российской империи, которая проработала полный срок — пять лет (1907-1912). Последняя четвертая Государственная Дума Российской империи, работавшая с ноября 1912 года, была ликвидирована в результате Февральской революции 1917 года. 12 марта (27 февраля по старому стилю) 1917 года был сформирован Временный комитет Государственной Думы. Формально Дума продолжала существовать до 19 октября (6 октября по старому стилю) 1917 года, когда была распущена Временным правительством.

После Февральской революции 1917 года представительной властью стали Советы. В соответствии с принимаемыми Конституциями РСФСР и СССР, в разные периоды времени законодательные акты рассматривались и принимались ВЦИКом, Всероссийскими и Всесоюзными Советами, Верховным советом РСФСР и СССР, советами народных депутатов СССР.

На последнем этапе существования РСФСР была учреждена должность президента, который стал высшим должностным лицом и главой исполнительной власти. В результате, Съезды народных депутатов и Верховный совет РСФСР утратили часть своих полномочий. В последствии указом президента РСФСР система Советов была ликвидирована.

Согласно Конституции РФ, принятой в 1993 году, представительным и законодательным органом Российской Федерации является Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации.

Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы.

Совет Федерации является верхней палатой Федерального Собрания.

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти.

Согласно Конституции РФ, основной функцией палаты является осуществление законодательных полномочий. Совет Федерации также самостоятельно разрабатывает проекты федеральных законов и федеральных конституционных законов.

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: федерального бюджета; федеральных налогов и сборов; финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии; ратификации и денонсации международных договоров РФ; статуса и защиты государственной границы РФ; войны и мира.

Государственная Дума является нижней палатой российского парламента и состоит из 450 депутатов. Государственная Дума избирается сроком на пять лет. К ее ведению относится принятие федеральных конституционных законов и федеральных законов, контроль деятельности правительства Российской Федерации , назначение и освобождение от должности руководителей Центрального банка Счетной палаты , Уполномоченного по правам человека, объявление амнистии, вопросы международного парламентского сотрудничества.

В сентябре 2016 года в России была избрана Государственная Дума седьмого созыва.

День российского парламентаризма призван привлечь внимание к деятельности законодательных органов страны, их ответственности за процесс становления современного гражданского общества, укрепление российской государственности.