Государственная Дума возобновила свою деятельность лишь через 87 лет

Если в начале ХХ века первая Государственная Дума проработала чуть более двух месяцев, то «подхватившая эстафетную палочку» в конце столетия восстановленная Государственная Дума первого созыва, которую многие по исторической хронологии называли пятой, — чуть менее двух лет.

Горячий 1993 год Политические события, произошедшие в России в 1993 году и вызвавшие появление нового законодательного органа, по накалу страстей также можно сравнить с катаклизмами в российской политике до и после 1906 года. Вообще 93-й год — один из знаковых в новейшей истории и один из самых трагичных. В марте открывается VIII (внеочередной) Съезд народных депутатов РФ, и на чрезвычайной сессии Верховного Совета РФ депутаты принимают решение об ограничении полномочий президента Бориса Ельцина (правда, за импичмент проголосовали 618 депутатов при необходимых 699) и отклоняют предложенные им поправки к новой Конституции страны.

В апреле президент сделал ответный шаг и провёл Всероссийский референдум с четырьмя вопросами (о доверии Президенту РФ и проводимой им социально-экономической политики, о досрочных выборах главы государства и народных депутатов РФ). Под знаменитым лозунгом «Да — да — нет — да». В итоге плебисцита чуть более половины проголосовавших граждан поддержали действующего главу государства. 1 мая в Москве прошла массовая демонстрация оппозиционных сил, завершившаяся столкновениями с милицией и ОМОН…

Так начался конституционный кризис, выразившийся в противостоянии двух политических сил: президента Бориса Ельцина, Правительства Виктора Черномырдина и части пропрезидентских народных депутатов, а с другой стороны — вице-президента Александра Руцкого , основной части нардепов и членов Верховного Совета РФ во главе с Русланом Хасбулатовым . Завершился он в конце сентября — начале октября известным президентским указом №1400, разгоном Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ и расстрелом Белого дома. Всё это сопровождалось вооружёнными столкновениями на улицах столицы и силовыми акциями войск, в ходе которых, по разным данным, погибли около 150-200 человек и 400-500 были ранены (впрочем, статистика оппозиции была намного более «кровавой»).

Кстати, именно указ №1400 прекращал полномочия народных депутатов и объявлял проведение выборов в Государственную Думу, которые и состоялись 12 декабря 1993 года — одновременно с выборами в Совет Федерации (новый двухпалатный российский парламент, организованный в силу заключительных и переходных положений принимаемого Основного закона) в день Всенародного голосования по принятию проекта Конституции РФ.

По партийному признаку

В нижнюю палату были избраны 444 депутата (225 — по общефедеральному избирательному округу, 219 — по одномандатным округам). В пяти округах выборы по разным причинам не состоялись, в одном ( Чечне ) не проводились. Восемь из 13 избирательных объединений (блоков) пре­одолели пятипроцентный барьер: первое место — Либерально-демократическая партия России (64 мандата), далее — «Выбор России» (64), КПРФ (42), «Женщины России» (23), Аграрная партия России (37), «Яблоко» (27), Партия российского единства и согласия (22), Демократическая партия России (14). Кстати, первое место было отдано ЛДПР из-за большего числа полученных голосов избирателей: 22,92 процента против 20,51 у «Выбора России»… В результате того, что ни одна из партий не завоевала конституционного большинства, первая Госдума отличалась неустойчивостью, причём даже состав фракций постоянно изменялся.

«В 1993 году состоялись первые выборы в первый, совсем другой парламент, и это были честные выборы. Поэтому и победила та партия, к которой избиратели почувствовали наибольшее доверие, — вспоминал позже Владимир Жириновский , лидер партии ЛДПР, победившей на парламентских выборах-1993. — Тогда по партийным спискам выборы прошли честно, поэтому наша партия на них победила. Но с одномандатниками уже «нахимичили», сознательно не указав их партийную принадлежность. В итоге в 225 округах, а в каждом по 10 кандидатов — избиратели просто запутались и не смогли найти среди них кандидатов от ЛДПР… Но, несмотря на эти уловки, ЛДПР стала победителем среди партий. Люди проголосовали за нас потому, что они видели меня и понимали, что никакой я не фашист, как хотели это представить наши противники. И что у ЛДПР программа более здравая, чем, например, у Гайдара и «Выбора России», у «ДемРоссии», у коммунистов. Поэтому мы и выиграли. Хотя борьба была неравная… Мы предполагали, что народ поддержит умеренную силу, и не ошиблись. Только что прошла гражданская война, расстрел парламента, демократы и коммунисты сцепились в смертельной схватке. Кому всё это понравится?! Коммунисты «гнули» слишком влево, демократы слишком вправо, а мы и были той умеренной партией, которая не провоцировала обострений. На наших руках не было крови. Мы не сотрудничали ни с Кремлем, ни с коммунистами. Мы сами, как и все россияне, устали от этого противостояния».

В палату прошли представители 32 национальностей, в первые месяцы там были 58 женщин-депутатов (чуть более 13 процентов от общего числа). Две трети депутатов — в возрасте от 20 до 50 лет. Около 95 процентов — специалисты с высшим и незаконченным высшим образованием, свыше трети — доктора или кандидаты наук, почти каждый десятый — член-корреспондент Академии наук или академик. Кстати, в Думу прошли 68 бывших народных депутатов.

Политическим фактором, усложнившим расстановку сил в Госдуме, стала война в Чечне и связанные с этим трагические события на Северном Кавказе. Поэтому в начале работы Госдумы первого созыва политическая составляющая преобладала над законодательной. Объявление амнистии лицам, находившимся под следствием или содержавшимся под стражей в связи с событиями 19-21 августа 1991 года, 1 мая 1993 года и 21 сентября — 4 октября 1993 года, а также Договор об общественном согласии позволили в определённой мере преодолеть противостояние, сложившееся в обществе после октябрьской трагедии.

Впрочем, по мнению политологов, её главной задачей было обеспечение перехода от советской системы народного представительства к профессиональному парламенту, структурированному по партийному признаку.

Консенсус и его отсутствие

«Начало нашей работы совпадает с очень сложными процессами, которые происходят в нашей стране. Я имею в виду экономический, политический, социальный, духовный и оборонный кризисы», — отметил во вступительной речи председательствовавший на первом заседании 11 января 1994 года, старейший по возрасту депутат Георгий Лукава.

Затем глава Правительства РФ Виктор Черномырдин огласил приветствие Президента России Бориса Ельцина. А от себя премьер добавил: «Мы вместе прошли большой и трудный путь — от декларативного суверенитета, формальных атрибутов независимости России к государству, выстраивающему собственные границы и собственные Вооруженные силы, занимающему достойное место среди мировых держав. Это путь к новой хозяйственной реальности…»

Впрочем, эта реальность оказалась впоследствии, мягко говоря, не слишком оптимистичной. В итоге заметными событиями первой Госдумы стали несколько попыток объявить вотум недоверия кабинету министров. Так, в «чёрный вторник», 11 октября 1994 года, когда запуск печатного станка привёл к обвалу рубля, отставки кабинета Черномырдина потребовала фракция ДПР (инициатор — тогдашний глава думского Комитета по экономической политике Сергей Глазьев ).

Вотум недоверия Правительству

В 1995 году Глазьев вновь инициировал недоверие Правительству, и 21 июня вопрос «О проекте постановления Государственной Думы о недоверии Правительству РФ» был включен в повестку дня и рассмотрен в самом начале заседания.

«В какой из жизненно важных областей деятельности нынешнее Правительство добилось положительных результатов? В экономике и финансах, в социальной политике, в национальной политике, в борьбе с преступностью, в культуре и науке, в военной политике, во внешней политике — везде результаты на грани национального бедствия и позора, — так резко оценивал работу Правительства Сергей Глазьев. — Безответственность, некомпетентность и ложь стали главными характеристиками политики нынешнего кабинета министров…»

В результате бурного обсуждения после поименного голосования вотум недоверия кабинету министров был одобрен парламентским большинством в 241 голос (подобная история с недоверием стала первой и единственной в истории Госдумы).

Безответственность, некомпетентность и ложь стали главными характеристиками политики нынешнего кабинета министров…

Далее события развивались, как в детективе. На следующий день Борис Ельцин заявил о своем несогласии с таким решением, и по Конституции депутаты имели право в течение трёх месяцев повторно выразить недоверие. В этом случае возможны были два варианта: президент отправляет Правительство в отставку или распускает Госдуму. Одновременно в этот же день Черномырдин поставил вопрос о доверии Правительству. А чуть позже премьер усовершенствовал своё предложение депутатам: повторно голосовать в формулировке «кто за недоверие». И если большинства не набирается, он отзывает свой вопрос. Ввиду весьма вероятной угрозы роспуска Госдумы повторно за недоверие проголосовали уже 193 депутата — на 33 меньше, чем необходимо…

461 закон — итоги первого созыва

На третьем заседании 14 января 1994 года депутаты избрали председателя палаты. В бюллетень для тайного голосования были внесены кандидатуры знаменитого советского тяжелоатлета, многократного чемпиона мира, Европы, СССР и Олимпийских игр Юрия Власова и одного из создателей Аграрной партии России Ивана Рыбкина , который в итоге и возглавил палату, получив 223 голоса «за» при 111 «против».

Уже заняв место председателя, Иван Рыбкин не стал произносить пафосных речей, а скромно поблагодарил коллег, поддержавших его, и подчеркнул: «Я готов к сотрудничеству и поэтому думаю, что те, кто воздержался или проголосовал против, в конечном счёте непременно будут нашими союзниками. Наш девиз — „Согласие, терпимость и законодательное созидание“.

Говорить о согласии и терпимости за годы работы первой Госдумы вряд ли приходится. Да и общественно-политическая и социально-экономическая обстановка (с многомесячными невыплатами заработной платы, ростом смертности населения, безработицей, терактами и т.д.) в стране в то время порой накалялась до предела. Однако Госдума первого созыва свою главную роль — обеспечение законодательного оформления перехода страны из одной общественно-политической формации в другую — сыграла.

За два года работы Дума первого созыва приняла 461 закон. 310 принятых законов вступило в действие. Например, федеральные конституционные законы „Об арбитражных судах в РФ“ и „О Конституционном Суде РФ“, „О референдуме РФ“; первая и вторая части Гражданского кодекса; Семейный, Арбитражный процессуальный кодексы. Также можно отметить важнейшие федеральные законы „О выборах Президента РФ“, „О порядке формирования Совета Федерации ФС РФ“, „О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ“, „О Счетной палате РФ“, „О международных договорах РФ“, „Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ“, „О ветеранах“ и многие другие. Были ратифицированы Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь , Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека.

На последнем, 142-м пленарном заседании Госдумы первого созыва (одном из самых коротких за сессию) Иван Рыбкин под аплодисменты констатировал: „Позади два года согласования интересов не на улицах и площадях, а здесь, хоть и в бореньях, и одоленьях, но под крышей Государственной Думы. Сделать этот выбор было крайне нелегко при том многоцветии политических взглядов, течений, мыслей, которые привнесли в парламент партийные фракции и независимые депутаты. Но она сделала это усилиями всех фракций, всех групп, всех депутатов. И это, пожалуй, главный итог. Широкое представительство разнонаправленных сил, по-настоящему озабоченных судьбой России, побудило большинство депутатов сосредоточиться на созидательной, продуктивной работе, отказавшись от изнуряющих, порой бесплодных схваток. В этом вижу первые ростки новой культуры в истории России, новой политической культуры. Культуры согласия, а не конфронтации…“