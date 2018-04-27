Утверждена форма отчёта губернаторов о результатах оценки условий оказания услуг

Правительство утвердило форму публичного отчёта руководителя региона перед парламентом субъекта Федерации о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 27 апреля.

Так, отчёт должен будет содержать сведения об организациях, которые собирают и обобщают о качестве условий оказания услуг результаты независимой оценки и сведения об информационно-разъяснительной работе среди населения.