Президент РФ утвердил основы пограничной политики страны

Указ об утверждении основ государственной пограничной политики России утвердил президент страны Владимир Путин . Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня его подписания.

Согласно документу, правительству необходимо обеспечить реализацию основ государственной пограничной политики страны. «Для повышения эффективности пограничной деятельности» осуществляется наращивание оперативного и технического потенциала пограничных органов, а также их взаимодействие с другими органами ФСБ МВД , Росгвардии и других, осуществляющих санитарный, ветеринарный, транспортный и иные виды контроля.

Каждый год в рамках технического оснащения обновляется от 5 до 10% вооружения и техники, которые используются для охраны государственной границы, отмечается в документе. С 48-ю иностранными государствами заключены двусторонние соглашения о сотрудничестве.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская граница должна быть надежно защищена и при этом прозрачна для всех пересекающих ее законно. Глава государства призвал создать систему безопасности на границах вместе с соседними странами, в частности, партнерами по ОДКБ и ШОС

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