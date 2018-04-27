Смотри и убивай

Даркнет, скрытый от глаз обычных пользователей, давно стал торговой площадкой для запрещенных товаров и услуг. Наркотики, оружие, фальшивые паспорта и настоящие банковские счета — все это доступно в теневой сети. Нередко глубокие слои интернета становятся пристанищем извращенцев и маньяков, которые ищут способы удовлетворить свои специфические потребности. Что такое мифические «редрумы» и существуют ли на самом деле стримы с расчлененкой — выясняла «Лента.ру»

Red rooms, или красные комнаты являются одной из главных легенд интернета. Пользователи неоднократно обсуждали на различных форумах «особенные» страницы в даркнете, где организуются стримы с пытками, изнасилованиями и убийствами в прямом эфире. Попасть в закрытый клуб с доступом к такому особенному «развлечению» можно лишь за большие деньги, и это требует немалых усилий (по слухам, для получения адресов страниц и паролей, помимо заоблачной платы, необходимо проходить квесты и взламывать коды). Зато после испытаний перед показавшей себя «элитой» даркнета открывается не только впечатляющее зрелище, но и особая возможность управлять действиями палачей — за сверхоплату. Однако многие уверены, что это всего лишь виртуальная страшилка. Адекватному восприятию «редрумов» мешает сама идея невиданных издевательств над людьми, которые, кажется, могут жить разве что в самом извращенном сознании.

Название «красная комната», скорее всего, происходит от созвучия с написанным наоборот английским словом «убийство» — murder-redrum. В массовой культуре оно известно благодаря роману Стивена Кинга «Сияние», где автор описал ужасы домашнего насилия и уделил особое внимание символике «плохого» места. Судя по рассказам пользователей, называющих себя бывалыми, обозначение «редрум» условно, так как они якобы встречали и иные названия подобных стримов. К примеру, на международном имиджборде Reddit более года назад была опубликована история юзера под ником TASdiablo, утверждавшего, что он навсегда завязал с даркнетом после посещения зловещей трансляции COLDBODY («холодное тело»).

Пользователь рассказал, что несколько лет назад стал завсегдатаем чатов в даркнете, где порой обсуждали загадочную страницу, на которую практически невозможно попасть. Один из тех, кому это удалось (автор описал его как человека с явным нервным расстройством), прислал ему и еще одному подписчику, представившемуся Натаном, зашифрованный URL-адрес.

После длительной работы над декодированием им удалось зайти на страницу, предупредившую их, что они «знают, где находятся». На экране появились подтверждение участия, а затем — чат и окно загрузки видеофайла, которое оказалось стримом с участием нескольких человек. Администраторы приветствовали анонимов на «холодном шоу».

Со слов автора, сначала он подумал, что это загруженная запись снафф-видео, однако вскоре понял, что насильники, участвующие в расправе, следуют инструкциям зрителей из чата: люди в балаклавах несколько раз стреляли в голову рыдающему мужчине, а публика на разных языках требовала продолжения. После расправы в кадр внесли связанную женщину, покрытую синяками: палачи убили ее, расчленили тело, а затем изнасиловали труп. В финале в разрезанный живот положили голову и конечности. Несколько еще живых жертв в глубине комнаты просили пощады.

Затем один из насильников пристально посмотрел в камеру, а в чате появился вопрос ко всем участникам чата: зрителей просили выбрать, кого из оставшихся убить первым. В этот момент, по его собственному признанию, рассказчик так сильно испугался, что выключил компьютер. С его слов, желание уйти оттуда он испытывал все время, но шок от происходящего на экране буквально обездвижил его (ранее автор упоминал, что перед попыткой взлома страницы «редрума» употреблял наркотики).

Позже пользователь узнал, что Натан — тот, с кем они вместе посещали «холодное шоу», — отследил его: он прислал ему несколько сообщений с личными фото и именами близких. Вероятно, «друг» хотел запугать автора, чтобы заставить его молчать. Со слов последнего, он больше никогда не выходил в даркнет и не контактировал со знакомыми из этой сферы. В финале он призвал всех отказаться от посещений «темных» сетей и предупредил, что власть злоумышленников намного больше, чем возможности полиции.

Несмотря на фантастичность некоторых фактов, комментаторы треда на Reddit не усомнились в подлинности этой истории. Многие из них назвались постоянными посетителями даркнета и многозначительно советовали не искать развлечений в «темной» сети, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, а ограничиться покупками на маркетплейсах. Некоторые, проявив небывалую осведомленность, обсуждали, как автору рассказа удалось взломать пейволл, ведь вход в «редрум» строго платный.

Наиболее известным предполагаемым «редрумом» стал проект A. L. I. C.IA., запущенный в 2015 году в доменной зоне.onion. На кроваво-красной стартовой странице не было ничего, кроме таймера обратного отсчета, сопровождаемого странными фоновыми звуками. Однако по истечении указанного времени трансляция не запустилась: экран стал черным, а за кадром были слышны крики и удары. Невозможно определенно сказать, почему запланированный стрим сорвался: то ли ажиотаж вокруг портала был столь велик, что «уронил» и без того шаткую файлопередачу в Tor, то ли вся «алисия» была чьей-то шуткой. Однако пользователи интернета уверены: это была попытка создать крупный «редрум».

Еще одним известным прецедентом «красной комнаты» стала ISIS red room. Организаторы зрелища обещали показать семь пленников — настоящих джихадистов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России — прим. «Ленты.ру») — и передать их судьбы в руки зрителей совершенно бесплатно. «Редрум ИГ, бесплатный, ЖЕСТОКИЙ, прямая трансляция!» — такой заставкой встречала пользователей страница, где 29 августа 2015 года неизвестные обещали пытать до смерти несколько человек. Ссылки на будущий стрим распространялись не только в даркнете, но и на известных всем сайтах вроде имиджборда Reddit и блог-платформы Twitter.

В указанный день в полночь страница обновилась, и на ней действительно появился стрим, сопровожденный подписью «Давайте начнем игры». Однако видео, которое находится в общем доступе и сейчас, скорее выглядит пародией на «красные комнаты»: в связанную жертву с мешком на голове, сидящую в углу комнаты, в течение нескольких минут бросали куски бекона.

Автор монографии The Darkest Web Айлин Ормбси склонна причислять два этих прецедента к зловещим «красным комнатам», фанаты которых могут удовлетворять свои нездоровые потребности наблюдением за унижениями или пытками. Однако писатель и исследователь Эрик Пудалов уверен, что в реальности «редрумов» не существует: за их администраторов выдают себя либо мошенники, вымогающие биткоины, либо обманщики, запускающие запись снафф-видео вместо стрима. Пудалов неоднократно заявлял, что прямая трансляция в реальном времени через сети Tor, I2P или Freenet невозможна из-за низкой скорости передачи данных, что делает нерентабельной саму идею платных стримов.

Его единственный довод неоднократно был опровергнут блогерами, которые создают мануалы по настройке дополнительных плееров и плагинов, способных адаптировать и загружать трансляцию неплохого качества. Вероятно, обещанные издевательства не будут продемонстрированы зрителям во всех подробностях в HD, как обещают рекламные объявления в даркнете, но аргумент Пудалова, безусловно, теряет силу. При этом теоретик не отрицает, что инцидент с Питером Скулли и его контентом для реально существовавшего сайта Hurt 2 The Core мог способствовать распространению идеи «красных комнат».

Hurt 2 the Core был одним из крупнейших хостингов и агрегаторов в сети Tor. Он представлял собой закрытый клуб по обмену детской порнографией и заказу несовершеннолетних проституток. Обязательным условием для получения доступа было предоставление контента другим членам сообщества: то есть чтобы посмотреть чужие видео, необходимо было записать собственные и поделиться ими. Создатель портала, скрывающийся под псевдонимом Lux, пропагандировал новый жанр детского порно, названный hurtcore (созвучно со словом «хардкор», глагол hurt переводится как «причинять боль»): в качестве объектов сексуального и физического насилия в таких роликах выступают совсем маленькие дети, порой даже младенцы.

На сайте можно было найти следующие обсуждения: «Видео с сексуальными маленькими мальчиками», «Взрослые порноизображения с кровью и пытками», «Детские секс и проституция», «Все, что вам нужно для безопасности и общей информированности в мире педофилов». Судя по активности пользователей и относительно низким ценам (за ребенка, полученного во временное сексуальное рабство, требовали всего около четырех тысяч долларов, а его покупка обошлась бы в десять тысяч), сайт мог процветать долгие годы.

В 2014 году этой империи зла пришел конец: Lux был найден и отправлен под суд. Владельцем нескольких сайтов с ужасным контентом оказался 23-летний Мэтью Грэхем, который стал королем целой отрасли даркнета PedoEmpire еще в подростковом возрасте, сидя за компьютером в своей комнате в родительском доме под Мельбурном.

Суд с трудом рассматривал доказательства по делу Грэхема: прокурор назвал одно из видео, предоставленное в качестве улики, «одной из худших вещей, которую когда-либо можно увидеть». А подсудимый с легкостью признавался в содеянном: к примеру, чтобы увеличить трафик на сайте, он заставил человека похитить 18-месячную девочку, а затем пытать, насиловать и убивать ее на камеру. Подобных доказанных случаев в даркнет-карьере Грэхема набралось 13, и суд отправил его за решетку на полтора десятка лет. При этом обвиняемый вину не признал: молодой человек даже не считает себя педофилом: он уверен в том, что лишь выступал за свободу слова и давал площадку для высказывания всем людям без исключения.

Одной из улик в деле Грэхэма стало видео под названием «Уничтожение Дэйзи», снятое его знакомым Питером Скулли. Ролик документирует пытки и надругательства над несколькими несовершеннолетними, включая полуторагодовалую девочку. После популяризации видеозаписи в темной сети полиция объявила международную охоту за ее автором, по совместительству владельцем целой производственной компании «Безграничная радость» (вероятно, так Скулли и воспринимал процесс съемки роликов с издевательствами над детьми).

Австралийский бизнесмен, бежавший на Филиппины от следствия (обвинялся в 117 эпизодах мошеннических действий), основал свою «студию» на острове Минданао. Свою продукцию он распространял в даркнете; особенной популярностью пользовались ролики, где жертв во время экзекуции подвешивали вверх ногами.

В отличие от Грэхема, Скулли отличался большой жестокостью не только в сети, но и в реальной жизни. Преступник несколько лет подбирал на улицах детей из неблагополучных семей или забирал их у бедных родителей, обещая обеспечить помощь и заботу (при поиске и уговорах «опекун» заручался поддержкой двух местных жительниц, ставших его сообщницами). Шантажируя детей и запугивая их, Скулли заставлял их делать на камеру то, что ему приходило в голову (инструментами воздействия часто выступал страх смерти — маньяк часами заставлял детей копать себе могилы). Некоторым жертвам он позволил сбежать, нескольких убил.

Суд над Скулли длится уже более трех лет. Говорят, что сотрудники следствия плакали, когда вынужденно просматривали «Уничтожение Дэйзи» (девочка осталась жива, однако тяжело страдает от множественных неизлечимых физических и психических травм). Преступнику грозит несколько десятков лет тюрьмы или смертная казнь. Крайняя мера наказания была вновь введена на Филиппинах в прошлом году.

Еще один сайт, поддерживающий жестокость в сети, — Cruel Onion Wiki, распространяющий видеоролики с пытками и убийствами животных. Палачами, как правило, выступают сексуально одетые женщины. Их жертвами могут стать как домашние питомцы вроде кошек и хомячков, так и экзотические обезьяны и фазаны.

При этом авторы преследуют цель не только задокументировать ужасную смерть животных, но и удовлетворить эстетические запросы фетишистов: модели, одетые в белье и кожаные сапоги, наступают каблуками на мышей или ходят босиком по маленьким голубям. Наиболее популярными категориями являются buttcrush («раздавливание задницей») и lethalpressure («смертельное давление») — такие файлы можно найти и в обычном интернете, однако для «темной» его части подобный контент снят более подробно и «художественно». Помимо сольных выступлений моделей-палачей, на сайте содержится немалое количество порнороликов, в которых маленькое животное душат или давят во время секса.

И если за жестокое обращение с людьми суд карает виновных по всей строгости, то жизни животных правоохранительные органы практически не считают. Количество актрис, производящих контент для подобных сайтов, на несколько порядков выше предъявленных им обвинений.

Абсолютно доказанных прецедентов проведения стримов из «красных комнат» не существует — можно основываться лишь на немногочисленных рассказах очевидцев. Понятно, что постоянные зрители таких трансляций вряд ли будут делиться опытом, подвергая опасности себя и свой вид досуга. С другой стороны, можно предположить, что отсутствие информации говорит в пользу домыслов и легенд. Однако в даркнете достаточно жестокости и без прямого включения и трансляций, поэтому поверить в то, что в какой-то момент оператору захочется выйти в прямой эфир, несложно.