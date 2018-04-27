Почтовая карточка в честь разработчика советских и российских ракет А. Киселева вышла в обращение в РФ

«27 апреля в рамках серии «Покорение космоса» в почтовое обращение вышла почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная А. Киселеву, директору Государственного космического научно-производственного центра им. М. Хруничева», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что на почтовой карточке с оригинальной маркой помещен символический образ ракеты-носителя, запускаемой в космическое пространство; на основном изображении — портрет А. Киселева, ракета-носитель «Протон-М». Тираж карточки — 15 тыс. экземпляров. Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в столичном отделении «Почты России» по адресу: ул. Мясницкая, д. 26. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются популярностью.

«А. Киселев с 1975 г. по 2001 г. был директором Государственного космического научно-технического центра им. М. Хруничева. Герой Социалистического Труда, доктор технических наук, профессор. Под непосредственным руководством А. Киселева разработаны первые элементы МКС — «Заря», «Звезда»; прошли испытания ракет-носителей тяжелого («Протон-М») и легкого («Рокот») классов; начались разработка и испытания разгонных блоков «Бриз-М» и «Бриз-КМ», универсальной космической платформы «Яхта», создание ракеты-носителя «Ангара»; развернута сеть «Телекомсвязь», — отметили в пресс-службе.