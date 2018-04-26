Что нужно знать, если вы хотите работать в Японии

Типичное расписание

Рабочее время зависит от компании. Обычно день начинается в 8:30–9:00. На обед сотрудники уходят в полдень, у них час времени — в Японии с этим строго, в отличие от России , где на обед обычно можно уйти в любое время дня. Из-за этого рестораны вокруг офиса переполнены в обеденное время, и найти свободное место проблематично. Тем не менее где-то 60% персонала ест вне офиса — чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом, а остальные — либо приносят еду с собой, либо заказывают.

Несмотря на восьмичасовой рабочий день, японские сотрудники уходят гораздо позже без оплаты переработок. Никто не покидает рабочее место, пока не сделает все задачи дня — известный стереотип о Японии, и это правда. На мой взгляд, это связано с неправильным толкованием самурайского духа. Поэтому поначалу меня удивляло, когда сотрудники российского офиса отправлялись домой в 18:00.

Дедлайн в Японии — это дедлайн в прямом смысле слова. Если по какой-то причине происходит задержка, сотрудник обязан заранее проинформировать ответственных лиц (например, руководителя проекта). Если этого не происходит, способности сотрудника оказываются под вопросом.

Кто требуется

В Японии при найме персонала главным требованием к кандидату является умение поддерживать «командный дух» — специальные навыки и опыт рассматриваются во вторую очередь. Это связано с тем, что японские корпорации сами обучают сотрудников — так называемый OJT (On-the-Job Training). В России и других европейских странах первое, на что смотрит HR, — это опыт работы и квалификация.

Если говорить об экспатах, в России иностранцев часто считают умнее и опытнее местных сотрудников, хотя это мнение не имеет ничего общего с реальностью. В Японии я никогда не работал с иностранными коллегами, поэтому могу лишь предположить, что у них есть определенные преференции — более высокие зарплаты, оплачиваемое жилье — просто потому что без такой поддержки никому не будет интересно работать заграницей.

Рабочие отношения

Около 20 лет назад была популярна практика, когда сотрудники ежемесячно откладывали определенную сумму денег и вместе отправлялись в путешествие — иногда со своими семьями.

Сейчас даже просто в бары после работы ходят редко: молодое поколение не горит желанием общаться со своим руководителем или коллегами вне офиса, и чем выше должность, тем слабее это желание.

Тем не менее помощь коллегам считается обязательной, даже в ущерб своей работе и личной жизни. Что приводит к негативным последствиям в современной Японии: многие совершают самоубийства или умирают из-за переработок — это называется «karoshi». В России, конечно, такого нет.

В теории дискриминации в Японии нет, но по факту женщины иногда теряют возможность развивать карьеру из-за декретного отпуска. Даже после выхода на работу они не могут занять высокие должности. В результате у них нет таких же возможностей для продвижения по работе и повышения зарплаты, как у мужчин.

Сексуальная дискриминация и злоупотребление должностными полномочиями — актуальные темы и в Японии. Однажды мой коллега из японского офиса поделился, что всегда оставляет дверь кабинета открытой, если общается с кем-то из подчиненных-женщин. Так он старается избежать любых намеков на харрасмент.

Мотивация сотрудников

В Японии работа рассматривается не только как способ заработка, но и как простор для самореализации сотрудников через постоянный вклад в общее дело. Поэтому люди работают больше, чем того требует контракт, даже без дополнительной оплаты.

В японских компаниях (а в больших корпорациях — всегда) зарплата сотрудников ежегодно индексируется. Смена работы идет рука об руку с понижением ставки, поэтому часто менять место не имеет никакого смысла.

Я работаю в Konica Minolta 19 лет. Подкупила возможность работы за границей — это моя детская мечта.

Советы для переезжающих в Японию на работу

Японцы любят чистоту и порядок — есть байка о том, если пройтись по улице в любом городе Японии в белых носках, они останутся чистыми. У нас устоявшаяся культура еды — это тоже необходимо учитывать.

Общество очень подвержено стрессу — в основном, конечно, из-за работы.

Общение с японцами полно условностей. Люди обычно не говорят напрямую то, что они хотят сказать. К этому нужно быть готовым. Важно учиться предугадывать мысли и ожидания окружающих и вести себя соответствующе. Япония относится к так называемым «обществам высокого контекста», как и большинство азиатских стран: здесь важно, как вы одеты, на какой машине ездите, как говорите, как себя ведете — это и есть контекст, в котором определяется ваше социальное положение в глазах окружающих.

Иностранцем в Японии быть непросто. Будьте к этому готовы.

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