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Что нужно знать, если вы хотите работать в Японии
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Что нужно знать, если вы хотите работать в Японии 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Типичное расписание
Рабочее время зависит от компании. Обычно день начинается в 8:30–9:00. На обед сотрудники уходят в полдень, у них час времени — в Японии с этим строго, в отличие от России, где на обед обычно можно уйти в любое время дня. Из-за этого рестораны вокруг офиса переполнены в обеденное время, и найти свободное место проблематично. Тем не менее где-то 60% персонала ест вне офиса — чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом, а остальные — либо приносят еду с собой, либо заказывают.
Несмотря на восьмичасовой рабочий день, японские сотрудники уходят гораздо позже без оплаты переработок. Никто не покидает рабочее место, пока не сделает все задачи дня — известный стереотип о Японии, и это правда. На мой взгляд, это связано с неправильным толкованием самурайского духа. Поэтому поначалу меня удивляло, когда сотрудники российского офиса отправлялись домой в 18:00.
Дедлайн в Японии — это дедлайн в прямом смысле слова. Если по какой-то причине происходит задержка, сотрудник обязан заранее проинформировать ответственных лиц (например, руководителя проекта). Если этого не происходит, способности сотрудника оказываются под вопросом.
Кто требуется
В Японии при найме персонала главным требованием к кандидату является умение поддерживать «командный дух» — специальные навыки и опыт рассматриваются во вторую очередь. Это связано с тем, что японские корпорации сами обучают сотрудников — так называемый OJT (On-the-Job Training). В России и других европейских странах первое, на что смотрит HR, — это опыт работы и квалификация.
Если говорить об экспатах, в России иностранцев часто считают умнее и опытнее местных сотрудников, хотя это мнение не имеет ничего общего с реальностью. В Японии я никогда не работал с иностранными коллегами, поэтому могу лишь предположить, что у них есть определенные преференции — более высокие зарплаты, оплачиваемое жилье — просто потому что без такой поддержки никому не будет интересно работать заграницей.
Рабочие отношения
Около 20 лет назад была популярна практика, когда сотрудники ежемесячно откладывали определенную сумму денег и вместе отправлялись в путешествие — иногда со своими семьями.
Сейчас даже просто в бары после работы ходят редко: молодое поколение не горит желанием общаться со своим руководителем или коллегами вне офиса, и чем выше должность, тем слабее это желание.
Тем не менее помощь коллегам считается обязательной, даже в ущерб своей работе и личной жизни. Что приводит к негативным последствиям в современной Японии: многие совершают самоубийства или умирают из-за переработок — это называется «karoshi». В России, конечно, такого нет.
В теории дискриминации в Японии нет, но по факту женщины иногда теряют возможность развивать карьеру из-за декретного отпуска. Даже после выхода на работу они не могут занять высокие должности. В результате у них нет таких же возможностей для продвижения по работе и повышения зарплаты, как у мужчин.
Сексуальная дискриминация и злоупотребление должностными полномочиями — актуальные темы и в Японии. Однажды мой коллега из японского офиса поделился, что всегда оставляет дверь кабинета открытой, если общается с кем-то из подчиненных-женщин. Так он старается избежать любых намеков на харрасмент.
Мотивация сотрудников
В Японии работа рассматривается не только как способ заработка, но и как простор для самореализации сотрудников через постоянный вклад в общее дело. Поэтому люди работают больше, чем того требует контракт, даже без дополнительной оплаты.
В японских компаниях (а в больших корпорациях — всегда) зарплата сотрудников ежегодно индексируется. Смена работы идет рука об руку с понижением ставки, поэтому часто менять место не имеет никакого смысла.
Я работаю в Konica Minolta 19 лет. Подкупила возможность работы за границей — это моя детская мечта.
Советы для переезжающих в Японию на работу
Японцы любят чистоту и порядок — есть байка о том, если пройтись по улице в любом городе Японии в белых носках, они останутся чистыми. У нас устоявшаяся культура еды — это тоже необходимо учитывать.
Общество очень подвержено стрессу — в основном, конечно, из-за работы.
Общение с японцами полно условностей. Люди обычно не говорят напрямую то, что они хотят сказать. К этому нужно быть готовым. Важно учиться предугадывать мысли и ожидания окружающих и вести себя соответствующе. Япония относится к так называемым «обществам высокого контекста», как и большинство азиатских стран: здесь важно, как вы одеты, на какой машине ездите, как говорите, как себя ведете — это и есть контекст, в котором определяется ваше социальное положение в глазах окружающих.
Иностранцем в Японии быть непросто. Будьте к этому готовы.
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