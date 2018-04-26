Ещё
Депутат: Макрон выдвигает предложения, за которые не несет ответственности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат: Макрон выдвигает предложения, за которые не несет ответственности 

РИА Новости 30 минут назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выдвигает разные предложения, за которые не несет ответственности, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную коалицию по борьбе с финансированием терроризма.
"Я вообще ко всем идеям Макрона отношусь с определенным сомнением. Мне кажется, он проходит свои университеты и фонтанирует разного рода предложениями, за которые потом не несет никакой ответственности", — сказал Затулин РИА Новости в четверг.
По его мнению, президент Франции делает все для того, чтобы засветиться на международной арене.
"Я думаю, что России стоит разбираться, чего на самом деле хотят Макрон и все остальные, и к чему они готовы", — отметил парламентарий, отвечая на вопрос о готовности России присоединиться к такой коалиции в случае ее создания.
РИА Новости: последние новости
Земан: глава Минюста при выдаче Никулина в США нарушил чешский закон Чижов: на конференции по Сирии многие сводили беседу к проблеме химоружия Глава Еврокомиссии призвал Турцию освободить двух греческих военных
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия совершила атаку по сирийским боевикам179
Состояние Наргиз резко ухудшилось52
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1221
У террористов нашли химикаты из Солсбери76
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство62
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение