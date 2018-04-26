В России выплата премий изобретателям может стать обязательной

Этот вопрос будет рассматриваться в рамках проекта концепции стратегии в этой сфере, в окончательном варианте она должна быть принята до конца года, рассказал «РГ» глава Роспатента Григорий Ивлиев в ходе форума «Интеллектуальная собственность — XXI век» в Торгово-промышленной палате

"Надо брать отдельные подразделения из существующих ведомств и объединять их в рамках новой службы", — считает вице-президент ТПП Вадим Чубаров . По его мнению, в стратегию должны быть включены конкретные меры поддержки изобретателей: налоговые льготы, субсидии на снижение кредитных ставок в случае взятия займа на НИОКР, налоговый вычет по НДФЛ для физических лиц, которые сами осуществляют патентование своих изобретений и так далее. Кроме того, нужно обратить внимание на развитие самостоятельных институтов в сфере изобретательства. Например, создать фонд изобретений, который осуществлял бы юридическую и финансовую поддержку.

Глава Роспатента считает, что в рамках стратегии надо предусмотреть повышение квалификации специалистов в этой сфере в числе не менее 10 тысяч человек в год, возродить почетное звание «Заслуженный изобретатель», а также задуматься о возобновлении обязательных выплат вознаграждений за изобретения и рацпредложения. «Сейчас вознаграждение всего лишь может быть выплачено изобретателю, но оно должно выплачиваться. Именно должно», — резюмировал Григорий Ивлиев.