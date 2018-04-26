Эксперт прокомментировал заявление Пентагона о «гибких исключениях» из санкций против РФ

Леонков пояснил, что в названных главой Пентагона странах конкурируют российское и американское вооружения. Если под санкции попадут эти государства, то продажи американского оружия окажутся заморожены, считает он. «Трамп тем самым оказал „услугу“ нашему военно-промышленному комплексу. Поэтому Пентагон, который обладает большей информацией о тех переговорах, которые ведутся в этих странах по закупке образцов американского оружия, поспешил объявить, что Трамп не прав, нельзя эти страны трогать», — цитирует RT эксперт. Он предположил, что этот список впоследствии расширится.

Леонков добавил, что российское оружие начинает проникать в те страны, которые раньше считались исключительно американскими. Он упомянул Турцию , «с которой заигрывает Генсек НАТО , предлагая ей, помимо систем „Патриот“, рассмотреть франко-итальянскую систему ПВО». Эксперт полагает, что будут попытки подхода и к Саудовской Аравии