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Эксперт прокомментировал заявление Пентагона о «гибких исключениях» из санкций против РФ
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Эксперт прокомментировал заявление Пентагона о «гибких исключениях» из санкций против РФ 

Москва24 20 минут назад
Фото: Москва24
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что США заинтересованы в «гибких исключениях» из антироссийских санкций, которые могут коснуться американских союзников.
Леонков пояснил, что в названных главой Пентагона странах конкурируют российское и американское вооружения. Если под санкции попадут эти государства, то продажи американского оружия окажутся заморожены, считает он. «Трамп тем самым оказал „услугу“ нашему военно-промышленному комплексу. Поэтому Пентагон, который обладает большей информацией о тех переговорах, которые ведутся в этих странах по закупке образцов американского оружия, поспешил объявить, что Трамп не прав, нельзя эти страны трогать», — цитирует RT эксперт. Он предположил, что этот список впоследствии расширится.
Леонков добавил, что российское оружие начинает проникать в те страны, которые раньше считались исключительно американскими. Он упомянул Турцию, «с которой заигрывает Генсек НАТО, предлагая ей, помимо систем „Патриот“, рассмотреть франко-итальянскую систему ПВО». Эксперт полагает, что будут попытки подхода и к Саудовской Аравии.
Ранее Джеймс Мэттис обратился к сенаторам США с целью сделать исключение из закона о санкциях для Индии, Вьетнама и Индонезии, чтобы поставлять туда американское оружие.
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