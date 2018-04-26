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Власти Нижегородской области летом обсудят стратегию развития региона с местными жителями
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Власти Нижегородской области летом обсудят стратегию развития региона с местными жителями 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют летом 2018 года начать обсуждение стратегии развития региона до 2035 года с жителями области, представителями политических партий и общественных объединений, а также учесть их замечания. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства области.
"Летом 2018 года начнется обсуждение стратегии развития Нижегородской области с жителями региона", — отметили в пресс-службе.
По словам врио губернатора региона Глеба Никитина, цели и задачи стратегии «будут соответствовать посланию президента, коррелировать с ним». «Мы проведем широкое обсуждение и сделаем этот документ максимально открытым, максимально консенсусным. Он будет включать в себя предложения максимального количества общественных объединений, жителей, которые также могут вносить их», — сказал Никитин журналистам после заседания политсовета регионального отделения "Единой России", где его кандидатура была выдвинута на партийные праймериз в преддверии губернаторских выборов.
К числу важнейших проектов, реализуемых в рамках подготовки стратегии, относятся проекты по реновации, восстановлению исторического облика Нижнего Новгорода, развитию городской инфраструктуры, реконструкции нижегородского участка дороги Иваново — Нижний Новгород, созданию в регионе центра по повышению производительности труда. 25 апреля об этих проектах Никитин рассказал на встрече президента России Владимира Путина с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва в Москве.
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