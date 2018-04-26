Власти Нижегородской области летом обсудят стратегию развития региона с местными жителями

"Летом 2018 года начнется обсуждение стратегии развития Нижегородской области с жителями региона", — отметили в пресс-службе.

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