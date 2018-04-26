Бокова: Санкции стали обоюдоострыми

Топ-1: Партия «Альтернатива для Германии » хочет потребовать отмены антироссийских санкций Людмила Бокова : Партия «Альтернатива для Германии» в ближайшие два месяца представит в парламенте страны резолюцию с требованием отмены антироссийских санкций. Авторы инициативы считают, что это станет сигналом для канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что значительная часть населения не согласна с политикой Берлина.

Я думаю, что этот сигнал является своевременным и говорит о том, что политика санкций носит обоюдоострый характер, вредя не только той стране, против которой вводятся ограничения, но и стране, которая эти ограничения водит. На этот сигнал нужно как-то отреагировать и еще раз задуматься о взвешенной внешней политике.

Ольга Васильева. Топ-2: Треть учебников не прошли экспертизу в Российской академии образования Людмила Бокова: Около трети школьных учебников, которые должны были включить в федеральный перечень и рекомендовать школам, не прошли дополнительную экспертизу в Российской академии образования. Об этом заявила министр образования и науки России

Эта тема обсуждалась очень давно и мы не раз говорили о том, что такое количество вариантов учебников (а их больше тысячи), наверное, не требуется для того, чтобы освоить школьную программу. Думаю, из ситуации, о которой идет речь в этой новости, есть два выхода: либо в учебниках будут исправлены все недочеты, которые есть, либо книги необходимо исключить из перечня учебников, рекомендованных российским школьникам. А еще эта новость показывает, что, все-таки, в данном вопросе нужно стремиться к неким единым стандартам.

Топ-3: Глава Одессы не смог провести рабочее заседание на украинском языке Людмила Бокова: Глава Одессы Геннадий Труханов впервые решил провести заседание городского совета на украинском языке, однако градоначальнику это не удалось. Вскоре он перешел на русский.

Не могла не отметить эту новость. Она еще раз говорит о том, что политикам стоит как следует взвешивать принимаемые ими решения, чтобы потом за них не было стыдно.

Топ-4: Менее половины россиян поддерживают политику РФ в Сирии Людмила Бокова: Менее половины россиян поддерживают политику РФ в Сирии. По данным ВЦИОМ, это 39% жителей. Социологи также выяснили, что ситуацией в этой стране интересуются 88% опрошенных, из которых 39% стараются получать информацию на регулярной основе.

Мы должны понимать, что все, что сейчас происходит в этом регионе, должно способствовать борьбе с терроризмом. А уж выбирать методы борьбы — это прерогатива страны, которая столкнулась с этим напрямую.

Топ-5: Ученые советуют бороться с депрессией с помощью спорта Людмила Бокова: Ученые нашли способ побороть депрессию. По мнению специалистов риск возникновения депрессии снижает повышенная физическая нагрузка.

Да, действительно, осенью и весной многие и нас сталкиваются с депрессией. Так что всем нам стоит отправиться в фитнесс-центры, чтобы справиться с этим негативным явлением и быть более успешными в своей работе.

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