Подмосковье достигло самых низких показателей в Европе по смертности новорожденных

Показатель смертности младенцев в Подмосковье составляет 3,5-4 промилле и является одним из самых низких в Европе, этого удалось добиться благодаря новым перинатальным центрам, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Для нас очень важно практически победить, снизить детскую смертность. Без перинатальных центров третьего уровня в Московской области еще несколько лет назад детская смертность равнялась 7,5 промилле, семерых из тысячи не могли спасти. Сейчас мы достигли лучших показателей в Европе и он (показатель смертности новорожденных — ред.) составляет 3,5-4 промилле», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье»

Он добавил, что такой высокий результат достигнут благодаря высококвалифицированным врачам, а также специалистам на технике, которая представлена в перинатальных центрах Подмосковья.

«Для нас это принципиальная позиция, это президентская программа, во всех регионах существуют перинатальные центры, но в Московской области их семь. Наша задача — сделать так, чтобы каждая мама могла себе позволить рожать в таких комфортабельных условиях», — сказал губернатор.