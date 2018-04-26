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Подмосковье достигло самых низких показателей в Европе по смертности новорожденных
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Подмосковье достигло самых низких показателей в Европе по смертности новорожденных 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Показатель смертности младенцев в Подмосковье составляет 3,5-4 промилле и является одним из самых низких в Европе, этого удалось добиться благодаря новым перинатальным центрам, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Для нас очень важно практически победить, снизить детскую смертность. Без перинатальных центров третьего уровня в Московской области еще несколько лет назад детская смертность равнялась 7,5 промилле, семерых из тысячи не могли спасти. Сейчас мы достигли лучших показателей в Европе и он (показатель смертности новорожденных — ред.) составляет 3,5-4 промилле», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Он добавил, что такой высокий результат достигнут благодаря высококвалифицированным врачам, а также специалистам на технике, которая представлена в перинатальных центрах Подмосковья.
«Для нас это принципиальная позиция, это президентская программа, во всех регионах существуют перинатальные центры, но в Московской области их семь. Наша задача — сделать так, чтобы каждая мама могла себе позволить рожать в таких комфортабельных условиях», — сказал губернатор.
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