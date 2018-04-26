Дмитрий Азаров: «Необходимо навести порядок с платежами за услуги ЖКХ»

Дмитрий Азаров отметил, что в регионе имеют лицензию 388 управляющих компаний, реально занимаются обслуживанием домов 263. То есть треть просто существует на бумаге. Он пообещал вместе с жителями осуществлять контроль за деятельностью таких компаний.

"Конечно, необходимо навести порядок с платежами, — подчеркнул глава региона. — Не дело, когда людям приходит по пять-шесть квитанций. Когда процесс не контролируется, риски выставления двойных счетов резко возрастают. Что, к сожалению, в разных городах Самарской области происходило".

В связи с этим речь зашла и о возрождении Единого информационно-расчетного центра.

"Когда мы в свое время его создали на уровне муниципалитета, люди себя чувствовали спокойно и уверенно, — напомнил Дмитрий Азаров. — Они понимали, что есть предприятие, которое выставляет счета, и никаких двойных-тройных квитанций быть не должно. А этот расчетный центр контролирует поступление платежей и их распределение".

Это исключало ситуацию, когда УК забирала деньги, не рассчитывалась с поставщиками энергоресурсов, а иногда с этими деньгами исчезала.

"Много было разговоров, о том, что как важно навести порядок в жилищной сфере, но почему-то в последние годы этот единый расчетный центр был уничтожен, — заметил глава региона. — О каком контроле можно говорить в сфере, когда ты не контролируешь самое главное?"

Как рассказал Дмитрий Азаров, одной из центральных тем, которая обсуждалась с представителями управляющих компаний — это создание расчетной системы, понятной и прозрачной. По предложению главы региона прошел круглый стол в губернской думе.

"Мы точно будем этим заниматься, эта работа в интересах каждого жителя Самарской области, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Но при этом мы должны выбрать самую оптимальную модель для УК и для поставщиков энергоресурсов, самую удобную, самую современную".

Уже есть целый ряд предложений от банковских структур. Например, ВТБ предлагает механизм, уже работающий в Москве , есть предложение и от Сбербанка

"Мы все это внимательно изучим, рассчитываю, что выберем самое верное решение и воплотим на территории Самарской области, защитив платежи", — подвел итог глава региона.