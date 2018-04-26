​«Это абсолютно фашистский закон​!»: журналист Максим Шевченко высказался о языковой проблеме 

Журналист и общественный деятель Максим Шевченко довольно резко высказался о языковой проблеме. Шевченко раскритиковал законопроект, который переводит преподавание и изучение государственных языков республик России на добровольную основу, а изучение родных языков — с учетом потребностей обучающихся и их родителей, то есть по сути делает их частью факультатива. Речь идет о законопроекте № 438863-7 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“. — Сейчас один из важнейших вопросов — это вопрос о татарском языке, вообще национальный языках. Фракция ЛДПР предложила этот законопроект, который просто вообще упраздняет преподавание на национальных языках. Это чудовищный законопроект! — возмущенно сказал в эфире радиостанции „Эхо Москвы“ Максим Шевченко. — Я пока даже не обсуждаю Госсовет Татарстана, они просто потрясены, но любой человек левых взглядов не может это поддержать. Это абсолютно фашистский закон. Накануне в Госсовете Татарстана было принято обращение к председателю Госдумы России Вячеславу Володину, которое сопровождалось эмоциональными выступлениями татарстанских парламентариев.